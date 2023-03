Geral Incêndios florestais na Austrália aumentaram o buraco na camada de ozônio

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A fumaça resultante de incêndios florestais na Austrália causou uma reação química que aumentou o buraco na camada de ozônio em 10%. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A fumaça resultante de incêndios florestais na Austrália causou uma reação química que aumentou o buraco na camada de ozônio em 10%, disseram pesquisadores nesta quarta-feira. O relato aumenta o temor de que o alto número dos incêndios florestais possa atrasar a recuperação da proteção atmosférica da Terra contra a radiação ultravioleta.

O forte calor e a seca do verão ajudaram a impulsionar os incêndios mortais durante o “Verão Negro”, ocorrido do final de 2019 ao início de 2020, que destruíram vastas áreas de floresta de eucalipto e envolveram Sydney e outras cidades em fumaça e cinzas por meses.

Pesquisas anteriores concluíram que as mais de um milhão de toneladas de fumaça emitidas para a atmosfera pelos incêndios prolongaram o buraco na camada de ozônio da Antártica, que se abre acima do continente a cada primavera.

Em um novo estudo, publicado na revista Nature, pesquisadores dos Estados Unidos e da China identificaram uma reação química recém-identificada na fumaça do incêndio florestal que aumentou a destruição do ozônio – o gás atmosférico que reduz a quantidade de radiação ultravioleta que atinge a superfície da Terra.

Susan Solomon, professora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts que liderou a pesquisa, disse que essa reação havia diminuído as bordas do buraco de ozônio sobre a Antártica, expandindo a fenda em mais de dois milhões de quilômetros quadrados, 10% de sua área em relação ao ano anterior.

“Essas reações químicas estão acontecendo bem na borda da região onde ocorre o buraco na camada de ozônio”, disse ela, explicando que as “partículas dão um empurrãozinho extra”.

O buraco na camada de ozônio foi criado pela poluição humana, particularmente clorofluorcarbonos (CFCs) emitidos por muitos refrigeradores. Mas, nas últimas décadas, um acordo global sobre esses produtos químicos deu à camada de ozônio uma chance de se “curar”.

O Protocolo de Montreal de 1987, ratificado por 195 países, reduziu drasticamente a quantidade de CFCs lançados na atmosfera, embora as moléculas durem décadas. A modelagem das Nações Unidas prevê que a camada de ozônio sobre o hemisfério sul deve cicatrizar completamente até 2060.

Mas Solomon, que identificou pela primeira vez os produtos químicos responsáveis pelo buraco na camada de ozônio na Antártida na década de 1980, expressou preocupação de que os efeitos da mudança climática possam retardar essa recuperação.

“Achamos que os incêndios florestais vão se tornar mais frequentes e intensos”, disse ela à AFP, acrescentando que o buraco na camada de ozônio “vai melhorar eventualmente, acredito, mas é concebível que os incêndios florestais certamente possam retardá-lo. “Não acho que isso vá interromper totalmente a recuperação. Mas pode impedir que ela realmente se recupere quando achamos que deveria.”

Os cientistas há muito associam a formação de buracos de ozônio ao frio extremo, pois as nuvens nessas temperaturas muito baixas fornecem uma superfície com a qual os CFCs remanescentes reagem, transformando-os em outros produtos químicos que tornam o cloro mais prejudicial à camada de ozônio do que seria de outra forma.

Mas Solomon disse que a nova pesquisa mostra que as partículas de fumaça de fogo que se elevam na atmosfera também agem para absorver essas moléculas e desencadear uma série de reações químicas que produzem monóxido de cloro que destrói a camada de ozônio. Isso pode acontecer, eles descobriram, sem a necessidade de temperaturas extremamente frias.

Ao desencadear essa reação, o novo estudo descobriu que os incêndios provavelmente contribuíram para um esgotamento temporário de três a cinco por cento do ozônio total em latitudes médias no hemisfério sul, na Austrália, Nova Zelândia e partes da África e América do Sul.

“Honestamente, nunca vi nada parecido com o que aconteceu depois dos incêndios australianos e nunca esperei ver”, disse Solomon, um importante cientista do clima.

Pesquisa publicada em agosto por pesquisadores na Grã-Bretanha descobriu que um acúmulo de partículas de fumaça dos incêndios do Verão Negro causou mudanças nas temperaturas atmosféricas que prolongaram o buraco na camada de ozônio na Antártida.

Mais de 30 pessoas morreram nos incêndios do Verão Negro, que mataram ou deslocaram cerca de um a três bilhões de animais. Espera-se que a mudança climática impulsionada pela poluição por combustíveis fósseis crie condições mais quentes e secas associadas a incêndios florestais mais intensos. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/incendios-florestais-na-australia-aumentaram-o-buraco-na-camada-de-ozonio/

Incêndios florestais na Austrália aumentaram o buraco na camada de ozônio