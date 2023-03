Geral Prefeitura de Porto Alegre recolhe automóvel com mais de 41 mil reais em débitos

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

O condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde dezembro de 2021. (Foto: Reprodução)

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), recolheu um automóvel, modelo Chevrolet Spin, com mais de R$ 41 mil em débitos, resultado de 112 infrações de trânsito além do licenciamento vencido desde 2017. O veículo tem placas de Porto Alegre.

O automóvel esteve envolvido em sinistro de trânsito com mais quatro veículos na avenida Cavalhada, Zona Sul, na quarta-feira (8). O condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde dezembro de 2021.

O diretor de Operações da EPTC, Cirilo Faé, destaca a importância dessas operações. “Os indicadores elevados têm nos alertado sobre veículos e condutores com documentação irregular no envolvimento em acidentes. Por isso, intensificamos a fiscalização para proteger a população”, afirma Faé.

Motocicletas

No mesmo dia, em ação integrada com o 11° Batalhão da Polícia Militar, os agentes da EPTC recolheram uma motocicleta adaptada com dispositivo capaz de esconder a placa – o objetivo é realizar infração sem ser identificada. O condutor, que tentou fugir da abordagem, foi reconduzido à blitz pela Brigada Militar e autuado.

A mesma ação recuperou uma motocicleta Honda CG 125, placas de Porto Alegre, com registro de furto e roubo. O condutor foi apresentado à Polícia Civil. Na ação, foram abordados 84 veículos, entre carros e motos, o que resultou em 25 recolhimentos por diversas irregularidades.

As ações de fiscalização ocorrem com o objetivo de coibir adulterações, excessos de velocidade e reduzir acidentes que resultam em óbitos e feridos.

No último dia 1°, a EPTC retirou de circulação uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, com placas de Porto Alegre – o veículo tem R$ 385 mil em débitos, resultado de 679 infrações de trânsito vencidas e a falta de licenciamento desde 2015. O recolhimento aconteceu durante blitz da Operação Duas Rodas realizada na rua Francisco Petuco, no bairro Boa Vista.

O condutor da motocicleta estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias. Além disso, o veículo possui mais 64 infrações a vencer e outras 80 que aguardam o prazo para defesa. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

