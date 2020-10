Acontece INCRA entrega à ministra Tereza Cristina projeto de ovinocutura para assentamentos

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Ministra Tereza Cristina recebeu o documento do superintendente do INCRA,Tarso Teixeira Foto: Divulgação/INCRA Ministra Tereza Cristina recebeu o documento do superintendente do INCRA,Tarso Teixeira. (Foto: Divulgação/INCRA) Foto: Divulgação/INCRA

Durante a presença da ministra Tereza Cristina na Expointer Digital nesta sexta-feira (02), o Superintendente do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) no Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira, teve a oportunidade de entregar o Projeto de Desenvolvimento da Ovinocultura em Assentamentos, que vem sendo gestado a meses pelo Incra com o apoio inestimável de parceiros e estimuladores como a Arco (Associação Riograndense de Criadores de Ovinos), ABCC (Associação Brasileira de Criadores de Corriedale) e Comissão de Ovinos da Farsul.

O projeto foi estruturado pelo competente setor técnico da Emater, e nesse momento inicia a batalha para captação de recursos. Certamente a sensibilidade da ministra é importantíssima para viabilizar esse propósito de agregar novas alternativas de renda ao agricultor familiar dos assentamentos da União.

