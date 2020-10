Porto Alegre Árvore cai na Zona Sul de Porto Alegre com forte temporal

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alguns trechos de ruas e avenidas podem apresentar acúmulo de água por causa da chuva que caiu na Capital Foto: Brayan Martins/PMPA Alguns trechos de ruas e avenidas podem apresentar acúmulo de água por causa da chuva que caiu na Capital. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) foram acionados na manhã deste sábado (03) para atender a uma ocorrência de queda de árvore na estrada Jorge Pereira Nunes, no bairro Campo Novo, na Zona Sul, em Porto Alegre. Alguns trechos de ruas e avenidas podem apresentar acúmulo de água por causa da chuva que caiu na Capital.

A MetSul alertou nesta manhã que “nuvens mais carregadas que avançam do Centro do Estado tendem a trazer intensificação da chuva com mais raios e risco de granizo isolado” na Região Metropolitana de Porto Alegre. Conforme o serviço de meteorologia, uma série de trovoadas foram registradas junto com a chuva desde a madrugada.

Conforme a MetSul, o fim de semana será de muito vento no Rio Grande do Sul com rajadas fortes na maioria das regiões gaúchas e que, isoladamente, podem ser intensas com transtornos como queda de árvores e falta de luz. Haverá ainda chuva forte em parte do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre