3 de outubro de 2020

Neste sábado, chuva aparece em todas as regiões, e Porto Alegre pode ter 35% da média de precipitação para o mês de outubro.

O Rio Grande do Sul deve ter um fim de semana com cara de inverno: com chuva e vento forte. Há alerta para tempestades, queda de árvores e granizo e risco de estragos em plantações, corte de energia elétrica e alagamentos no Estado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As rajadas de vento podem chegar até 100 km/h, e a Marinha emitiu alerta para ondas de até 2,5 metros de altura no litoral.

Neste sábado (03), a chuva deve ser forte na Região Metropolitana de Porto Alegre, Região Central, Litoral Norte e Serra Gaúcha, podendo haver transtornos – em Porto Alegre, chove 55 mm entre sábado e domingo, o equivalente a 35% da média para outubro.

No domingo (04), o tempo fica menos pior no território gaúcho, ainda que o vento forte se mantenha. O Noroeste chega a ter períodos de sol e, entre o Oeste e a Campanha, a chuva acontece de forma rápida e isolada. Contudo, ainda há chance de chuva forte na Região Metropolitana, todo o litoral, Região Sul e Serra. A chuva começa a diminuir a partir de segunda-feira (05), mas segue em grande parte do Estado.

Temperaturas

Já na sexta-feira (02), as temperaturas começaram a diminuir e seguirão em queda, principalmente no Sul e na Serra. A mínima prevista para o Estado neste sábado (3) é de 9ºC em Santa Vitória do Palmar. No domingo, deve fazer 7ºC em Cambará do Sul. Já a máxima não passa dos 20ºC neste sábado, mas chega aos 32ºC no domingo em Santo Augusto, no Noroeste.

