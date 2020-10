Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul orienta sobre a importância de retomar prevenção ao câncer de mama

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Fachada do Palácio Piratini foi iluminada em alusão ao Outubro Rosa Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Fachada do Palácio Piratini foi iluminada em alusão ao Outubro Rosa. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No início da pandemia de coronavírus, por recomendação do MS (Ministério da Saúde), as mamografias de rastreamento (periódicas para mulheres que não apresentam sintomas) foram suspensas.

Com a estabilização epidemiológica dos casos de Covid-19, a orientação é que sejam retomadas as atividades dos serviços que tenham capacidade de ofertar exames com condições adequadas de segurança sanitária. A SES (Secretaria da Saúde) aproveita o Outubro Rosa e faz um chamamento para que as mulheres do Rio Grande do Sul retomem as ações de prevenção ao câncer de mama.

O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada todos os anos com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em razão da importância do assunto, e para dar mais alcance à sua divulgação, a fachada do Palácio Piratini foi iluminada em alusão à campanha.

A diretora do Departamento de Ações em Saúde da Secretaria da Saúde, Ana Costa, alerta que “o câncer de mama é o tipo mais prevalente entre as mulheres, mas tem cura quando tratado precocemente”. Ela ressalta que neste momento é importante que a população feminina procure a sua Unidade Básica para os cuidados regulares. “Durante a pandemia, as pessoas se afastaram dos serviços, mas é necessário o retorno para manter os cuidados”, enfatiza.

A retomada dos procedimentos diagnósticos (mamografia, ecografia mamária, biópsias) pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Estado conta com a estrutura da Atenção Primária de Saúde como porta de entrada.

A rede também tem unidades habilitadas em oncologia em todas as regiões e serviços de diagnóstico de referência, distribuídos no território do Estado. Está prevista, ainda, a habilitação de mais um centro para o diagnóstico precoce destas neoplasias no Hospital Fêmina, na Capital.

Números do câncer de mama no RS

• O câncer de mama é o tumor mais frequente na população feminina do RS. Em 2020, são esperados 4.050 casos novos da patologia.

• 1.398.024 mulheres de 50 a 69 anos se beneficiam da realização do rastreamento no RS.

• São realizados 344.780 exames/ano. Esses números têm aumentando significativamente nos últimos anos. A realização de exames ocorre por meio de demanda espontânea, ou seja, as usuárias devem ser orientadas a procurar os serviços diagnósticos.

• O Estado tem 204 mamógrafos disponíveis para o SUS, capacidade suficiente para atendimento da demanda estimada de cobertura da população na faixa etária do rastreamento.

• A recomendação para mulheres que não apresentam sintomas é fazer o exame a cada dois anos. Para mulheres com sintomas ou suspeita de neoplasia, a recomendação é fazer o exame imediatamente.

• Em 2020, segundo dados do Painel de Oncologia/MS, foram diagnosticados 538 novos casos de câncer de mama. Destes, 58,92% receberam o primeiro tratamento em até 30 dias e 31,43% em até 60 dias.

Dicas de prevenção

• Não fumar

• Manter alimentação saudável

• Manter o peso corporal adequado

• Praticar atividades físicas

• Amamentar

• Evitar ingestão de bebidas alcoólicas

• Evitar exposição ao sol entre 10h e 16h e usar sempre proteção adequada

• Cuidar da saúde mental.

