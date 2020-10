Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende 30 mil cigarros paraguaios contrabandeados em Guaíba

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Com a descoberta da mercadoria ilícita, motorista foi preso e levado para a Polícia Rodoviária Federal Foto: PRF/Divulgação Com a descoberta da mercadoria ilícita, motorista foi preso e levado para a Polícia Rodoviária Federal. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Cerca de 30 mil cigarros paraguaios contrabandeados, avaliados em R$ 150 mil, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Guaíba. O flagrante ocorreu na noite desta sexta-feira (02) na BR 116. Na rodovia, uma Kombi foi abordada pelo efetivo da PRF após receberem informações do serviço de inteligência da instituição

O motorista do veículo, de 25 anos, alegou que transportava móveis, mas no compartimento de carga foram encontradas as caixas da mercadoria ilícita.

O condutor então admitiu que buscou o carregamento de cigarros em Canoas e o levaria até Pelotas. Ele foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado para a Polícia Federal em Porto Alegre.

