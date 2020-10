Brasil Queda de prateleiras em mercado em São Luís deixou um morto e oito feridos

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Acidente no supermercado aconteceu na noite dessa sexta-feira (02); foi confirmada, horas após o acidente, a morte de uma colaboradora Foto: Reprodução Acidente no supermercado aconteceu na noite dessa sexta-feira (2); foi confirmada, horas após o acidente, a morte de uma colaboradora. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O desabamento de prateleiras em um supermercado, que aconteceu na noite desta sexta-feira (02), em São Luís, deixou uma pessoa morta, que era colaboradora do grupo, e oito feridos.

Segundo o CBMMA (Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão), seis feridos foram encaminhados a hospitais pelas equipes do CBMMA e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e dois foram por meios próprios.

Os bombeiros, as forças de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, o Gabinete Militar do Governo e a Secretaria de Direitos Humanos mobilizaram seus efetivos para localizar e socorrer as vítimas, além de prestar assistência a familiares.

De acordo com o CBMMA a operação, que durou mais de 11 horas de resgate, envolveu 14 viaturas dos bombeiros, além de ambulâncias e viaturas de outros órgãos, 144 bombeiros militares e 131 bombeiros civis.

Após o acidente, a empresa da qual faz parte o supermercado, emitiu uma nota sobre o desabamento de prateleiras que ocorreu na noite de sexta-feira, em São Luís, e que causou a morte de uma pessoa, e deixou oito pessoas feridas após o acidente.

Segundo a empresa, a equipe de gestores e colaboradores está acompanhando o trabalho das equipes de resgate e prestando toda a ajuda a fim de colaborar com as autoridades.

A nota acrescenta também que em virtude do acidente, e em respeito às famílias das vítimas, todas as lojas que fazem parte do grupo na capital não funcionarão neste sábado (03). Por fim, a nota da empresa pede orações aos envolvidos no acidente e reafirma o compromisso de prestar assistência às famílias atingidas pelo desabamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil