Colunistas Incra entrega títulos aos assentados no Rio Grande do Sul, após 32 anos de conversa fiada do MST

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Na recente visita de Bolsonaro a Bagé, o superintendente do Incra Tarso Teixeira apresentou o plano de ação do órgão. (Foto: Reprodução)

Passados 32 anos desde que o Movimento dos Sem Terra criou os assentamentos em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e após a inércia de vários governos de esquerda, finalmente ontem o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) acabou com o teatrinho e entregou os documentos que dão dignidade a estas famílias.

Em duas reuniões na Comunidade Nossa Senhora Aparecida e na localidade Itapuí de Baixo, município de Nova Santa Rita, o superintendente do Incra do Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira, coordenou o ato simbólico da entrega de títulos às 58 famílias do assentamento Itapuí. Teixeira lembrou:

“O assentamento existe desde 1988 e finalmente agora foi viabilizada esta conquista, graças à decisão firme do governo do presidente Jair Bolsonaro. E fizemos isto hoje, em um momento de extraordinária emoção. Meu mais profundo respeito a eles, que a seu modo, lutaram por essa conquista. Para mim, que sempre fui ardoroso defensor do direito à propriedade, poder viabilizar esse direito também para estes agricultores é um grande presente”.

Bibo Nunes: “Quem quiser nomear reitor, que faça 58 milhões de votos”

O deputado federal Bibo Nunes disse ontem que está apostando todas as fichas na nomeação do professor Carlos Bulhões para a reitoria da UFRGS. Segundo Bibo, “o presidente Jair Bolsonaro está convencido de que é preciso fazer o desaparelhamento ideológico e partidário das esquerdas nas universidades brasileiras. Lista tríplice não é eleição, é indicação. Quem quiser indicar reitor, que faça 58 milhões de votos. Daí, pode. Devem respeitar a lei!”.

Brasil possui 69% de pescadores Fake

Na live de ontem com o presidente Jair Bolsonaro, o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif, revelou que existem hoje no Brasil 1,2 milhão de pescadores inscritos para receber o seguro defeso. Conforme levantamento da CGU (Controladoria-Geral da União), 69% destes inscritos “são pessoas que não conseguem diferenciar um camarão de uma baleia”. As fraudes, explica, se realizam devido ao sistema que aceita a auto-declaração do interessado,como verdadeira.

Osmar Terra: “Em 2019 morreram menos pessoas em Porto Alegre”

Análise feita ontem pelo médico e ex-ministro Osmar Terra: “A morte é sempre uma tragédia, mas analisando número de óbitos [de todas causas, incluindo Covid-19] em P.Alegre, comparando 2020 com 2019 até 31 de agosto, descobri que no ano passada morreram mais pessoas que em 2020! E não se quebrou a economia nem fecharam escolas por isso”.

Luiz Fux: um juiz de carreira preside o STF

Único magistrado concursado entre os 11 ministros do STF, Luiz Fux assumiu ontem a presidência da Suprema Corte prometendo rigor no combate à corrupção:

“Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência, tolerância ou mesmo uma criativa exegese do Direito. Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e tem ocorrido com a Lava-Jato”.

