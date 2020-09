Colunistas Amarras políticas

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Prefeito Crivella se derrete politicamente, mas o clã Bolsonaro está fechado com ele. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), está se derretendo politicamente. A operação policial que o cercou ontem só piora a situação de sua já cambaleante gestão municipal. Os Bolsonaro, se quiserem, podem lançar até o dia 26 de setembro um candidato para chamar de seu.

Mas o clã está fechado com Crivella nesse calvário. O senador Flávio e o vereador Carlos filiaram-se ao Republicanos pelas bênçãos do prefeito e o partido tem bancada forte na base do governo federal. E o presidente conta com apoio editorial da Record TV, de Edir Macedo – tio de Crivella.

Vaidade.jus

Dermatologistas que assistiram pela TV à posse do presidente Luiz Fux, no STF, cravaram nos consultórios de Brasília: ele caprichou no peeling.

Pajelança

Cristiane Brasil, que começou a mandar no PTB nacional, ligou para Levy Fidelix, presidente do PRTB, e avisou que apoiará a candidatura dele em São Paulo.

Contrapartida

O PRTB vai dar um nome para vice na candidatura de Cristiane no Rio de Janeiro. A filha de Roberto Jefferson foi rifada por PSL e PSD, que haviam prometido apoio.

Rede de contatos

Presidente do Diretório do PRTB no Tocantins, Júlio César Fidélix (irmão de Levy), contaminado pelo Covid-19, foi transferido para o Hospital Albert Einsten em São Paulo. Ele segue estável, porém entubado. Quase foi a óbito, não fosse ajuda de poderosos amigos que articularam o frete de um jato para transfer.

Discurso pronto

O MDB do Rio de Janeiro lança Paulo Messina candidato à prefeitura, na segunda-feira. Vai focar em ataques a Eduardo Paes e Crivella, alvos de operações nesta semana.

Fim da censura

O novo presidente do STF, ministro Luiz Fux, suspendeu a liminar do Tribunal de Justiça de Pernambuco que proibiu a citação do termo “Respiradores de Porcos” pelo blog de Noélia Brito. A alusão refere-se à venda dos equipamentos fabricados por empresa veterinária para a prefeitura de Recife. A Associação de Imprensa do Estado criticou a censura e a Polícia Federal fez três operações de busca e apreensões na sede da administração municipal.

Campanha antecipada

Mesmo com as eleições para o governo de Pernambuco marcadas só para 2022, o ex-senador Armando Monteiro Neto (PTB) e o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB) já estão em campanha. Sob o argumento de filiações e apoio a candidatos a prefeito nos 185 municípios, eles gastam sapatos para o fortalecimento de seus nomes.

MERCADO

Chapa quente

Uma disputa comercial entre duas redes de fast-food de calzone levou a Justiça a suspender, temporariamente, a abertura de novas franquias da empresa Calzoon no Brasil. A ação, movida pela Mini Kalzone (pioneira, com 115 unidades em 12 Estados), acusa a Calzoon de “parasitagem de mercado”.

Chapa fria

A Calzoon conta com 53 lojas, das quais 40 foram abertas há menos de um ano e meio, no mesmo modelo da concorrente. Procurada pela Coluna, a direção da empresa não foi localizada.

Burnout…

Um estudo nacional com 3.613 profissionais realizado pela Pebmed (healthtech da Afya Educacional) aponta que 78% dos trabalhadores da saúde tiveram sinais de síndrome de Burnout durante a pandemia. Trata-se de um distúrbio psíquico e de caráter depressivo, associado à atividade profissional e que causa intenso esgotamento físico e mental.

… Do jaleco

Os dados mostram o tamanho do estresse nos corredores dos hospitais Brasil adentro: os sintomas foram sentidos por 79% dos médicos, 74% dos enfermeiros e 64% dos técnicos de enfermagem que responderam à pesquisa.

ESPLANADEIRA

