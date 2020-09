Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 10 de setembro de 2020

O novo programa das manhãs na Band, anunciado para Mariana Godoy, foi cancelado por “n” razões. Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Band teve juízo em cancelar programa de Mariana Godoy

Não adianta ninguém espernear e nem perder a compostura. O novo programa das manhãs na Band, anunciado para Mariana Godoy, foi cancelado por “n” razões.

Mas algumas fundamentais.

E a principal é que nunca ficou bom. As tantas ideias apresentadas ou os inúmeros pilotos gravados, em nenhum momento encheu os olhos de ninguém.

Televisão nenhuma do mundo abre mão de qualquer produto com qualidade e com perspectivas de audiência ou faturamento.

Despistar ou culpar o sofá é só uma tentativa de não querer assumir responsabilidades.

Por outra, um sinal de bom juízo da Band: a faixa da manhã, já de muito tempo, tem um número “x” de ligados, convenientemente distribuído entre Globo, Record e SBT.

Sempre será complicada qualquer tentativa por aí, como “Superpoderosas” e “Aqui na Band” já demonstraram.

Deve demorar, talvez só em março do ano que vem, mas agora é esperar por alguma coisa melhor para Mariana Godoy. Ela merece.

TV Tudo

Programa novo

Tom Cavalcante e Tirulipa já iniciaram as gravações de um novo programa para o Multishow, “Faz Teu Nome”.

Só os dois, com apresentação dividida. O estúdio, em meio aos tantos cuidados que estão sendo tomados, parece uma sala de cirurgia.

Fila da Globo

Na faixa das 21h da Globo, o certo é que “Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo, vai substituir “Amor de Mãe”.

Depois “Pantanal” ou “Olho por Olho” e, nada se alterando, Glória Perez só em 2022.

Formato diferente

O Teleton ficará menos tempo no ar. Na sexta, das 22h30 à 1h30 e sábado, 15h45 às 22h.

E, desta vez, também não terá meta de arrecadação. Os musicais serão via live ou vídeos gravados, com dois apresentadores no palco se revezando.

Por sua vez

Influenciadores e artistas da Globo vão promover iniciativas no ambiente digital para colaborar com a campanha “Criança Esperança 2020”.

São os casos de Lucas Rangel, Whindersson Nunes, Felipe Castanhari, Lore Improta, GKay, Thelma Assis, Rezende Evil, Christian Figueiredo, entre outros.

Italiano na Band

Em relação à transmissão do campeonato italiano, serão 2 jogos por rodada.

Dois na TV aberta e dois no BandSports, sempre aos sábados e domingos.

Experiência

A CNN Brasil, nesta semana, fez Daniel Adjuto trocar Brasília por São Paulo.

A ideia da sua direção é testar alguns produtos com três apresentadores. O Adjuto está no meio disso.

C´est fini

Da parte do SBT, providências continuam sendo tomadas para a transmissão da Libertadores. O seu vice-presidente, José Roberto Maciel, só está na espera do contrato assinado pela Conmebol, porque por aqui o que precisava ser feito já foi.

Inclusive para fazer os jogos já a partir da semana que vem. Dois nomes falados para a equipe, Paulo Soares e Oliveira Andrade.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

