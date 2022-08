Economia Indefinição de alíquotas do IPI paralisa vendas industriais, avalia a Fiergs

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

O presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry, expressou a preocupação da indústria em carta enviada ao ministro Alexandre de Moraes. Foto: Divulgação/Sesi-RS Foto: Divulgação/Sesi-RS

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) expressa sua “extrema preocupação com a insegurança jurídica que se criou a partir da suspensão do decreto de redução das alíquotas do IPI”.

Em carta assinada pelo presidente Gilberto Porcello Petry e encaminhada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a entidade alerta que tal suspensão, enquanto perdurar, “está comprometendo a redução dos níveis inflacionários ao mesmo tempo que impede a mais rápida retomada do crescimento da economia brasileira, já que vem paralisando a comercialização de produtos pela indefinição de qual alíquota do imposto deve incidir sobre as vendas do setor industrial”.

Segundo a Fiergs, o decreto suspenso por decisão liminar de Moraes objetiva a redução da carga tributária para o conjunto da indústria, além de preservar a produção regional e manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus (ZFM), conforme assegurado pela Constituição Federal. “Em face dos graves prejuízos econômicos e sociais ao país, defendemos a revogação da liminar ou a sua derrubada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Entendemos também que esse encaminhamento deva ser definido com urgência, a fim de não ampliar os prejuízos já incorridos”, enfatiza a Federação.

