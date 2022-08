Economia Bancos aumentam projeção de expansão de crédito para 11,4% em 2022

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pesquisa mensal de crédito da Febraban trouxe uma previsão de aumento de 0,8% no total de operações em julho Foto: Divulgação Pesquisa mensal de crédito da Febraban trouxe uma previsão de aumento de 0,8% no total de operações em julho Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os bancos brasileiros elevaram a projeção para o mercado de crédito em 2022, esperando agora uma expansão de 11,4% na carteira total neste ano, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (22) pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Na pesquisa anterior, de junho, a projeção era e alta de 10,4%. Todas as categorias de crédito de recursos livres tiveram elevação na previsão. A de crédito livre para pessoas físicas lidera as expectativas, com alta prevista de 15,3%. Para pessoas jurídicas, os bancos esperam crescimento de 13%.

A Febraban aponta ainda que a maioria dos participantes entrevistados, 73,7%, projetam uma acomodação no ritmo de expansão da carteira de crédito até o final de 2022, mas de forma modesta, continuando com um crescimento elevado no ano.

A pesquisa questionou ainda sobre as avaliações quanto ao ciclo de alta de juros no Brasil. Para 60% dos entrevistados, a sinalização pelo Copom (Comitê de Política Monetária) de que a taxa básica de juros, a taxa Selic, não subirá mais foi adequada. Já 35% opinaram que a sinalização não deveria ter sido feita, e que pode levar a uma desancoragem maior de expectativas.

Para 65% dos participantes, o trecho da ata da última reunião do Copom que indicou a possibilidade de um ajuste pequeno da Selic em setembro não alterou as expectativas para os juros. A maioria dos entrevistados, 55%, espera que o ciclo encerre com uma taxa de 13,75% ao ano.

Segundo a federação, os bancos estão divididos quanto ao momento em que o Copom começará a cortar os juros. Para 50%, o processo terá início no segundo trimestre de 2023, enquanto 50% esperam que a queda comece a partir do terceiro trimestre. A projeção de câmbio até o fim de ano está na faixa de R$ 5,20 a R$ 5,25.

Questionados sobre o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil em 2022, 55% projetam uma desaceleração gradual no segundo semestre, com as previsões variando entre crescimento de 1,5% e 2% neste ano. Já 45% esperam uma desaceleração menor que o consenso do mercado, com uma alta acima de 2%.

Em relação à situação da economia dos Estados Unidos, 65% entendem que uma desaceleração é inevitável em meio ao processo de elevação de juros, afirmando que as revisões para baixo do PIB já estão “relativamente precificadas”.

Crédito cresce 0,8% em julho

Divulgada no mesmo dia, a pesquisa mensal de crédito da Febraban trouxe uma previsão de aumento de 0,8% no total de operações em julho na comparação com o mês anterior.

A expectativa do setor é que o crédito às famílias cresça 1,4% em 2022, apoiado em fatores como a “reabertura das atividades, recuperação do mercado de trabalho e também pelo crédito rural, devido ao início do Plano Safra 2022/2023”. Baseado nessa projeção, a expansão da carteira total de créditos nos 12 meses encerrados em julho deve ser de 16,3%, levemente inferior ao valor de junho, 16,9%.

A Febraban ressalta que “a desaceleração é inferior à da inflação, que saiu de 11,89% para 10,07% no mês, por conta da deflação registrada em julho de 0,68%, indicando que o crédito acelerou em termos reais, de 5% para 6,2%, sugerindo ainda um cenário positivo para o segmento”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia