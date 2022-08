Política Congresso mudará rotina por uma semana em razão dos atos 7 de setembro

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

O Congresso, que monitora com atenção as possíveis manifestações nos arredores do prédio, decidiu fechar as visitações ao público entre os dias 2 e 9 do próximo mês Foto: Divulgação

As instituições localizadas na Esplanada dos Ministérios já se preparam para o ato de 7 de Setembro em Brasília.

O Congresso, que monitora com atenção as possíveis manifestações nos arredores do prédio, decidiu fechar as visitações ao público entre os dias 2 e 9 do próximo mês por razões de segurança.

De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, “o Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, em conjunto com a Polícia Legislativa do Senado Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, monitora constantemente todas as possíveis manifestações com previsão de ocorrer nas imediações do Palácio do Congresso Nacional”.

