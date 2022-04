Inter Independiente Medellín x Inter: escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 26 de abril de 2022

Colorado precisa vencer para continuar vivo na classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Na noite desta terça-feira (26), às 21h30, o Inter enfrenta o Independiente Medellín, na Colômbia, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Colorado chega embalado após vencer duas seguidas, diante do Fortaleza e do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro e precisa dos três pontos para não se complicar na competição.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Clube do ex-colorado Juan Manuel Cuesta, o Cuestinha, o Independiente Medellín chega com o jogador de 20 anos como opção no banco de reservas. Além de ser o primeiro colocado no grupo E com dois pontos de vantagem, os colombianos tentarão em casa facilitar sua ida para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Provável escalação: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Victor Moreno, Andrés Cadavid e Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, David Loaiza, Jean Pineda, Vladimir Hernández e Juan David Mosquera; Luciano Pons.

INTER

O colorado chega com a moral alta após a vitória diante do Fluminense, na estreia de Mano Menezes como técnico. Na Sul-Americana, o clube gaúcho precisa se recuperar após dois empates seguidos. Porém, em coletiva pós-jogo, o comandante adiantou que Rodrigo Moledo seria baixa e que ficaria recuperando-se fisicamente após lesão.

Para substituir o zagueiro, Bruno Méndez deve pegar seu lugar, com Vitão, que pode fazer sua estreia com a camisa colorada, correndo por fora. Alemão, autor dos gols que deram as vitórias nas últimas, deve receber sua primeira chance como titular, ocupando a vaga de Wesley Moraes, que não vem correspondendo.

Provável escalação: Daniel; Bustos, Bruno Méndez (Vitão), Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Mauricio e Wanderson; Alemão (Wesley Moraes).

ARBITRAGEM

Árbitro: Nicolas Lamolina (ARG)

Árbitro Assistente 1: José Savorani (ARG)

Árbitro Assistente 2: Mariana de Almeida (ARG)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo direto das concentrações de cada clube, a partir das 19h30, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagens de Carlos Lacerda, além do plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

