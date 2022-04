Esporte Na estreia de Mano, Inter encara o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

23 de abril de 2022

Mano Menezes estará na casamata colorada. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Mano Menezes estará na casamata colorada. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

O Inter encara o Fluminense pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h, no Maracanã, no Rio. O duelo contra o Fluminense marca a estreia do técnico Mano Menezes, que assume no lugar do uruguaio Alexander Medina, e o reencontro com Abel Braga após o amargo vice-campeonato de 2020.

O Inter vem empolgado após derrotar o Fortaleza, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio. O Colorado quer emplacar mais uma vitória – seria a primeira fora de casa – para subir na tabela de classificação.

Provável escalação do Inter: Daniel; Bustos, Moledo, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson e Liziero; Maurício, De Pena (David) e Wesley. Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Calegari (Samuel Xavier), Nino, David Braz e Pineida (Marlon); André, Martinelli (Wellington) e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Cano. Técnico: Abel Braga.

