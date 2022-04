Inter Mano Menezes é inscrito no BID e comandará Inter diante do Fluminense

Por Leonardo Moll * | 22 de abril de 2022

Treinador foi apresentado na última quarta-feira (20) Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Mano Menezes foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário). O treinador, que dependia da confirmação até às 19h desta sexta-feira (22), agora possui condições legais para comandar o Inter diante do Fluminense, no próximo sábado (23).

Junto com ele, o meio-campista Alan Patrick também foi inscrito. Contudo, o atleta segue se recuperando de uma lesão sofrida ainda com a camisa do Shakhtar Donetsk e não tem previsão para estrear pelo colorado.

Com Mano Menezes à beira do gramado, o Inter deverá ter uma equipe semelhante as últimas partidas. Daniel; Bustos, Rodrigo Moledo, Mercado e Renê; Gabriel, Liziero e Edenilson; Maurício, Carlos de Pena e Wesley Moraes tem formar os onze iniciais para o confronto.

David e Wanderson ainda brigam por uma vaga no time titular. Porém, como se recuperaram de lesões musculares recentemente, a tendência é de que ambos iniciem no banco de reservas.

A partida será disputada no próximo sábado (23), às 19h, no estádio Maracanã. E é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

