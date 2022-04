Por Andrei Severo * | 21 de abril de 2022

Nesta quinta-feira (21), foi a vez do Inter apresentar mais outros dois reforços: Pedro Henrique e Alan Patrick. No caso de Pedro Henrique, o atacante que teve passagem por Avenida e Caxias, usará a camisa 28 colorada, e falou da felicidade em estar no Clube do Povo e da oportunidade e confiança recebida.

Pedro Henrique falou do orgulho que é vestir a camisa colorada. Além disso, o atacante estava acompanhado da sua família durante a coletiva, todos trajados de vermelho. Sobre suas características principais, o atleta respondeu: “Sou um jogador de beirada, que usa muito a sua velocidade. Espero poder ajudar a equipe”.

Na última janela, o colorado chegou a ter conversas para contar com o atacante, porém, não foi possível chegarem em um acordo final. “Tiveram outras oportunidades, mas dessa vez foi uma situação mais concentra. Consegui conversar com o presidente. Agora espero retribuir isso dentro de campo”.

O jogador agradeceu a oportunidade e a sua família pelo apoio. Além disso, comentou sobre o fato de ser mais que um atleta no colorado: “Sendo um jogador e sendo também um torcedor que carrega essas cores desde a minha infância, não é um peso maior, mas uma responsabilidade diferente”.

Ainda resgatando sua história enquanto torcedor do Inter, Pedro Henrique falou sobre ídolos do colorado que o inspiram: “Tiveram muitos no final dos anos 90. Fabiano era um jogador de beirada que gostava do 1 contra 1. Fazia gols decisivos. Tem também meu conterrâneo Bolívar, um jogador que ganhou títulos expressivos”.

Pedro Henrique comentou que acredita não ser difícil sua adaptação no clube, ainda mais por conhecer o lugar. Além disso, completou falando das suas condições de jogo: “Hoje fiz meu último dia de transição com o preparador físico. A partir de amanhã já posso treinar com o grupo normalmente. Semana que vem já estou disponível para o professor Mano”.