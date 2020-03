Notas Mundo Índia impõe isolamento de 21 dias a 1,3 bilhão de pessoas

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

A Índia vai começar o maior isolamento de população do mundo, anunciou o primeiro-ministro Narendra Modi em uma transmissão pela TV nesta terça-feira (24). Ele pediu para que a população de 1,3 bilhão de pessoas fique em casa ou arrisque se infectar pelo Sars-Cov-2, o novo coronavírus. Modi prometeu direcionar US$ 2 bilhões para o sistema de saúde do país.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário