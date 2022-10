Mundo Índia multa o Google em mais de 160 milhões de dólares

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

A gigante de tecnologia é acusada de configurar seu sistema operacional para excluir a concorrência de seus aplicativos populares. (Foto: Bloomberg)

O regulador de concorrência da Índia multou o Google em US$ 162 milhões por abusar de sua posição dominante no mercado de smartphones.

No país, o segundo com mais usuários de smartphones, atrás apenas da China, 95% dos aparelhos funcionam com o sistema operacional Android da empresa californiana, segundo uma investigação da agência Counterpoint.

De acordo com a Indian Competition Commission, a gigante de tecnologia configurou seu sistema operacional para excluir a concorrência de seus aplicativos populares, como a plataforma de vídeos do YouTube ou o navegador Chrome.

Além disso, o sistema operacional vem com aplicativos do Google pré-instalados no dispositivo, o que “fornece uma vantagem competitiva significativa para os serviços de busca do Google sobre seus concorrentes”, disse a comissão, na noite de quinta-feira.

A comissão impôs uma multa de 13,4 bilhões de rúpias (US$ 162 milhões) e instou a empresa a não impor aplicativos pré-instalados aos usuários do Android.

