Mundo Índia supera 4 milhões de infectados e se aproxima do Brasil em casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Com uma escalada no número diário de casos, a Índia caminha para superar o Brasil e se tornar o segundo país do mundo com mais infectados pela doença em números absolutos Foto: Reprodução Com uma escalada no número diário de casos, a Índia caminha para superar o Brasil e se tornar o segundo país do mundo com mais infectados pela doença em números absolutos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Índia ultrapassou, neste sábado (05), a marca de 4 milhões de infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O total foi atingido com a confirmação de 86.432 novos casos em 24 horas, recorde indiano para um só dia segundo os dados do Ministério da Saúde do país.

Com uma escalada no número diário de casos, a Índia caminha para superar o Brasil e se tornar o segundo país do mundo com mais infectados pela doença em números absolutos. É o terceiro dia consecutivo em que o país asiático reporta mais de 80 mil casos em 24 horas, enquanto no mesmo período o avanço brasileiro diário esteve entre 46 mil e 51 mil novas infecções.

Segundo o painel atualizado em tempo real pela universidade americana Johns Hopkins, no início da madrugada deste sábado (horário de Brasília) a Índia somava 4.023.79 infecções acumuladas, ante 4.091.801 do Brasil. Os Estados Unidos seguem como país com mais casos confirmados, com cerca de 6,2 milhões.

O Brasil superou oficialmente a marca de 4 milhões de infectados desde o início da pandemia na última quinta-feira. Embora ainda registre alta taxa diária de óbitos e novos casos, o país apresenta recentemente queda na taxa de contágio.

Já a Índia, a segunda nação mais populosa do mundo – com 1,3 bilhão de habitantes, cerca de seis vezes a população brasileira –, vive cenário oposto na progressão da pandemia, mas ainda está longe de Brasil, Estados Unidos e outros países na análise de casos e óbitos proporcionais à população.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo