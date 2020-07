Mundo Índia vira o terceiro país em número de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Até o momento a Índia registrou 19.963 mortes provocadas pela Covid-19, uma taxa menor que a verificada na maioria dos outros países gravemente afetados Foto: Reprodução

A Índia registra 697.358 casos confirmados do novo coronavírus, com 24.000 contágios nas últimas 24 horas, e se tornou o terceiro país com o maior número de infectados, superando a Rússia, anunciou o ministério da Saúde.

Até o momento a Índia registrou 19.963 mortes provocadas pela Covid-19, uma taxa menor que a verificada na maioria dos outros países gravemente afetados. Estados Unidos e Brasil são os países com o maior número de casos confirmados.

Os analistas consideram que o pico da epidemia na Índia acontecerá dentro de várias semanas. A propagação do vírus está em ritmo acelerado sobretudo nas grandes cidades como Mumbai, Nova Délhi e Madras.

Para enfrentar o grande número de infectados, Nova Délhi inaugurou um gigantesco centro com capacidade para 10.000 leitos, em um espaço dedicado a reuniões religiosas.

Muitas cidades determinara novamente o confinamento da população. As autoridades de Agra (norte) decidiram manter fechado o célebre Taj Mahal, que não recebe visitantes desde meados de março.

