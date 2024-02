Mundo Indicação de Donald Trump à eleição presidencial dos Estados Unidos é consenso entre republicanos

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

A confiança entre o corpo de 168 integrantes do comitê do Partido Republicano refletiu o domínio do antigo presidente e o controle duradouro sobre grande parte do partido Foto: Reprodução

O consenso na reunião de inverno do Comitê Nacional Republicano de 2024, em Las Vegas, esta semana, foi claro entre as alas pró-Trump e anti-Trump: o ex-presidente dos Estados Unidos será o candidato presidencial do partido este ano.

“Vamos ser honestos sobre isso. Trump será o candidato do Partido Republicano, a menos que algo drástico aconteça nos próximos meses”, disse o presidente do Partido Republicano do Alabama, John Wahl. “E com isso em mente, sim, obviamente os democratas já estão olhando para as eleições gerais. Eles já começaram a fazer campanha contra Donald Trump. Os republicanos também estão prontos para chegar lá.”

A confiança entre o corpo de 168 integrantes do comitê do Partido Republidano refletiu o domínio do antigo presidente e o controle duradouro sobre grande parte do partido. A maioria dos membros presentes disse que apoiava Trump ou prometeu apoiar o eventual candidato do partido. Poucos, se é que algum, manifestaram publicamente apoio à última rival remanescente de Trump, Nikki Haley.

“Eu diria que não apenas ele será o indicado, mas que o comitê é pelo menos, senão mais, pró-Trump do que o republicano médio”, disse Rob Steele, membro do comitê do partido em Michigan. Steele calculou que o órgão de 168 membros é agora composto por 70% de pessoas que se tornaram presidentes do comitê e se juntaram a ele desde que Trump foi nomeado pela primeira vez em 2016.

Mesmo quando Trump se aproxima da linha de chegada das primárias republicanas, depois de obter vitórias em Iowa e New Hampshire no mês passado, ele ainda enfrenta quatro acusações criminais e luta contra um veredito do júri em um caso de difamação civil. E Haley prometeu permanecer na corrida em seu estado natal, a Carolina do Sul, e além.

Mas os membros expressaram confiança em como as primárias se desenrolariam e no que deveria acontecer depois, pois também expressaram um sentimento de urgência para que as primárias se encerrem, mesmo que apenas nominalmente.

A disputa entre Trump e Haley chegará ao auge na Carolina do Sul em 24 de fevereiro. Haley e sua equipe procuraram fechar a liderança de Trump no estado, destacando seu histórico como governadora e lembrando aos eleitores suas raízes no estado, e ela procurou minimizar os resultados potenciais no estado.

Mas embora a Carolina do Sul seja o estado natal de Haley, onde ela foi eleita duas vezes para o cargo mais alto, pesquisas mostram uma vantagem a Trump. Ele também foi endossado por vários políticos do estado, incluindo os senadores Lindsey Graham e Tim Scott, o governador Henry McMaster e a deputada Nancy Mace. Trump e sua equipe também fizeram questão de agendar arrecadações de fundos para minar o impulso que Haley teve entre os doadores.

Na reunião de inverno, os membros e presidentes do comitê republicano expressaram repetidas vezes o desejo de que as primárias da Carolina do Sul acontecessem e que surgisse um candidato indiscutível.

“Acho que o processo aponta como vai acontecer, mas acho que tudo se resolverá mais cedo ou mais tarde”, disse o presidente do Partido Republicano da Flórida, Evan Power, em uma entrevista. “Acho que quando você olha o que acontecerá se os democratas vencerem. Eles podem controlar tudo. Eles eliminarão a obstrução. Eles vão lotar a Suprema Corte. Precisamos nos unir e nos envolver neste tiroteio o mais rápido possível.”

A perspectiva de Trump conquistar a indicação presidencial republicana para 2024 enquanto enfrenta suas acusações criminais tem pairado sobre o partido à medida que as primárias se aproximam do fim. Ainda assim, Shawn Steel, membro do comitê republicano da Califórnia, descartou o perigo desse cenário para a chapa do partido. Steel disse que os republicanos deveriam se consolar com a possibilidade de que nenhum dos principais julgamentos que Trump enfrenta ocorrerá antes da eleição.

“Há também a possibilidade de especular que uma chuva de meteoritos atacaria o planeta Terra e toda a existência passaria por uma sexta grande extinção… o que não deixaria uma marca sobre isso”, disse Steel. “Mas a boa notícia é que com todas essas possibilidades, o consenso jurídico é que nenhum desses julgamentos criminais ocorrerá este ano. Isso é um fato da vida. Um julgamento civil poderia – acabou de acontecer – e isso não tem a mesma força e efeito.” Esse é um sentimento compartilhado por muitos funcionários do comitê.

