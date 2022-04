Economia Indicado pelo governo, Adriano Pires desiste oficialmente de assumir presidência da Petrobras

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

O economista Adriano Pires enviou carta nesta segunda-feira (4) ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Foto: Reprodução O economista Adriano Pires enviou carta nesta segunda-feira (4) ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O economista Adriano Pires enviou nesta segunda-feira (4) ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, uma carta em que oficializa a desistência em assumir a presidência da Petrobras.

No documento (leia íntegra abaixo), Pires agradece a indicação e reafirma o compromisso de continuar na “luta” pelo desenvolvimento do mercado de óleo e gás. Mas diz, também, que não poderia conciliar o cargo com as atividades de consultoria que já desempenha, atualmente, para empresas do setor.

O nome de Pires foi indicado pelo governo na semana passada, no lugar do general da reserva Joaquim Silva e Luna, atual presidente da estatal. A troca foi anunciada em meio à insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com a alta do preço dos combustíveis.

Pires, contudo, ainda não tinha assumido o posto. O seu nome precisava ser aprovado pela assembleia geral de acionistas, marcada para o dia 13 de abril.

“Ficou claro para mim que não poderia conciliar meu trabalho de consultor com o exercício da Presidência da Petrobras. Iniciei imediatamente os procedimentos para me desligar do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), consultoria que fundei há mais de 20 anos e hoje dirijo em sociedade com meu filho. Ao longo do processo, porém, percebi que infelizmente não tenho condições de fazê-lo em tão pouco tempo”, diz a carta.

No documento enviado a Bento Albuquerque, Adriano Pires diz que chegou a iniciar as tratativas para se desvincular do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) – empresa de consultoria que ele comanda com o filho. O economista afirma, no entanto, ter percebido que não teria como concluir esse processo em tão pouco tempo.

Em resposta ao comunicado de Pires, o ministro Bento Albuquerque disse que o convite ao economista foi motivado por seu “elevado conhecimento do setor energético internacional e brasileiro, aliado à sua sólida formação acadêmica e profissional”.

“No entanto, em decorrência de suas considerações consignadas na carta encaminhada a esta Pasta, compreendemos as razões que o motivaram a declinar da indicação à Presidência da Petrobras”, diz o ministro.

Conflito de interesses

Nos últimos dias, reportagens já vinham apontando possível conflito de interesses, já que Pires presta consultoria há mais de 20 anos para empresas privadas do setor de energia – muitas, concorrentes diretas da Petrobras, e algumas em litígio com a estatal.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu, na semana passada, uma investigação sobre o possível conflito de interesse antes da nomeação de Pires à presidência da Petrobras.

A estrutura de governança da Petrobras prevê que todos os nomes indicados para a presidência e para compor o conselho da estatal passem por uma avaliação interna de integridade para verificar se estão aptos aos cargos.

Íntegra

Leia abaixo a íntegra da carta enviada por Adriano Pires ao Ministério de Minas e Energia:

Exmo Sr Bento Albuquerque

Ministro de Estado de Minas e Energia

Foi com muito orgulho, Senhor Ministro, que recebi seu convite para assumir a Presidência da Petrobras. Com mais de 30 anos de vida dedicados ao setor de Óleo e Gás, comecei a trabalhar as condições para cumprir a missão que me foi dada. Vi nessa missão a certeza de poder ajudar a Companhia e o País a enfrentar a atual conjuntura de turbulência e incerteza no cenário mundial.

Senti-me confiante porque constatei o alinhamento de visões em relação ao papel da Companhia neste momento.

Ficou claro para mim que não poderia conciliar meu trabalho de consultor com o exercício da Presidência da Petrobras. Iniciei imediatamente os procedimentos para me desligar do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), consultoria que fundei há mais de 20 anos e hoje dirijo em sociedade com meu filho. Ao longo do processo, porém, percebi que infelizmente não tenho condições de fazê-lo em tão pouco tempo.

É por isso, Senhor Ministro, que sou obrigado a declinar de tão honroso convite. Agradeço imensamente a V.Exa e ao Senhor Presidente, Jair Messias Bolsonaro, pela confiança depositada em mim, para tão importante missão, e pela deferência e respeito com que fui tratado por V.Excias e por esse Governo.

Ao longo de minha carreira, sempre lutei pelo desenvolvimento do mercado brasileiro de Óleo e Gás. Venho defendendo publicamente a importância de regras de mercado e do aumento da competição, em prol do consumidor e da sociedade, do crescimento do País e do incentivo aos investimentos.

Para concluir, reafirmo aqui o compromisso de continuar nessa luta, que é em favor do Brasil e votos de continuado sucesso na gestão do nosso Presidente Bolsonaro em favor do povo brasileiro.

Com elevado apreço,

Adriano Pires.

