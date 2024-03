Porto Alegre Indígenas acampados no Parque da Harmonia recebem atendimento médico em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Até o dia 31 de março, cerca de 500 pessoas devem acampar no local para comercializar seu artesanato em Porto Alegre. Foto: Cristine Rochol/PMPA Até o dia 31 de março, cerca de 500 pessoas devem acampar no local para comercializar seu artesanato em Porto Alegre. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Indígenas acampados no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, têm recebido o acompanhamento de equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nesta terça-feira (19), profissionais da residência multiprofissional e médica conversaram com a comunidade da etnia Kaingang. Os indígenas receberam kits com escova e creme dental, repelente e atendimento para adultos e crianças, revisão geral e encaminhamento para unidade de saúde em casos específicos, após avaliação.

Há cerca de 20 anos, no período que antecede a Páscoa, os indígenas se deslocam do interior do Estado e trazem palha, cestas, balaios e flores de macela para garantir renda nos primeiros meses do ano.

“A ideia é acolher as demandas de saúde desta população, que precisa de um acompanhamento, pois acaba perdendo o vínculo médico, odontológico e farmacêutico durante a migração temporária”, explica o médico residente Gabriel Santiago.

As comunidades indígenas vêm dos municípios de Constantina, Engenho Velho, Gramado dos Loureiros, Liberato Salzano, Nonoai, Planalto, Tenente Portela e Três Palmeiras. Até o dia 31 de março, cerca de 500 pessoas devem acampar no local para comercializar seu artesanato em Porto Alegre.

”Por enriquecerem culturalmente o município e por ser uma população com demandas específicas de saúde, é nosso compromisso prestar a melhor assistência possível”, diz o técnico de atenção à saúde dos povos indígenas da SMS, Rodrigo Ciconet Dornelles.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/indigenas-acampados-no-parque-da-harmonia-recebem-atendimento-medico-em-porto-alegre/

Indígenas acampados no Parque da Harmonia recebem atendimento médico em Porto Alegre

2024-03-19