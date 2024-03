Porto Alegre Porto Alegre soma 794 casos de dengue neste ano

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Do total, 714 foram contraídos na cidade (autóctones), 61 são importados (infecção fora da cidade) e 19 não têm local de infecção determinado Foto: Cristine Rochol/PMPA Do total, 714 foram contraídos na cidade (autóctones), 61 são importados (infecção fora da cidade) e 19 não têm local de infecção determinado. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre tem 794 casos confirmados de dengue em 2024. Do total, 714 foram contraídos na cidade (autóctones), 61 são importados (infecção fora da cidade) e 19 não têm local de infecção determinado.

O total de ocorrências suspeitas notificadas à Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) alcança 9.149 até o dia 16 de março. Em 2023, no mesmo período, foram 580 notificações e 175 casos confirmados. Os dados são sujeitos à revisão.

Os dados estão no boletim epidemiológico publicado na segunda-feira (18), pela Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS. O levantamento apresenta informações cumulativas até a semana epidemiológica 11 de 2024 (dados até 16 de março).

A faixa etária dos 21 a 30 anos mantém a maior proporção dos casos confirmados (167 casos), e a maioria dos pacientes são do sexo feminino. Os principais sintomas relatados são febre, mialgia (dor no corpo) e cefaleia (dor de cabeça), seguidos de náuseas.

Bairros

Há casos espalhados pela cidade inteira, mas com maior incidência nos bairros São João, Higienópolis, São Geraldo, Teresópolis, Restinga, São Caetano e Agronomia. A incidência equivale ao número de casos por 100 mil habitantes. O boletim apresenta mapa de incidência para ilustrar a presença da dengue na cidade.

O Boletim Epidemiológico é uma publicação prevista no Plano de Contingência da Dengue, Zika e Chikungunya da SMS, com periodicidade quinzenal quando acionado o Nível 2 de Resposta do Plano (infestação vetorial alta somada à ocorrência de casos acima do limite superior esperado para o momento). O nível de resposta atual é o 2.

Em relação à infestação vetorial, o levantamento registrou índice crítico, com alta infestação em 39 de 46 bairros monitorados com armadilhas. Acompanhe aqui a situação dos bairros. Mais informações sobre a dengue e a infestação do mosquito Aedes aegypti em Porto Alegre estão no endereço www.ondeestaoaedes.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-soma-794-casos-de-dengue-neste-ano/

Porto Alegre soma 794 casos de dengue neste ano

2024-03-19