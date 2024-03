Porto Alegre Moto com quase R$ 100 mil em multas é flagrada durante operação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

A abordagem foi feita durante a Operação Duas Rodas. Foto: Divulgação/EPTC/PMPA A abordagem foi feita durante a Operação Duas Rodas. (Foto: Divulgação/EPTC/PMPA) Foto: Divulgação/EPTC/PMPA

Motociclista com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e dirigindo uma motocicleta com 332 multas foi abordado nesta terça-feira (19) em Porto Alegre por agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). As infrações totalizam débito de R$ 92.186,69.

A abordagem foi feita durante a Operação Duas Rodas, em conjunto com o 19° Batalhão de Polícia Militar, na rua Saldanha da Gama, bairro São José, em Porto Alegre. Além do motociclista com mais de 300 multas, foram abordados 72 veículos, 25 deles foram autuados, quatro recolhidos e dez Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) recolhidos.

A Operação Duas Rodas ocorre toda a semana em diversos pontos da cidade com o foco de coibir adulterações, excessos de velocidade e reduzir acidentes. No ano passado, 45% das vítimas fatais no trânsito eram motociclistas. Dos 32 condutores que perderam a vida no trânsito, 12 dirigiam sem habilitação.

Em 2023, foram flagrados 747 motociclistas com problemas de habilitação e recolhidos 676 motos por diversas irregularidades. Foram abordados 12.876 motociclistas, sendo que 4.665 (36%) foram autuados por algum tipo de irregularidade. Também foram recolhidas 35 CNH físicas e 1.378 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

