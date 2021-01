Porto Alegre Indígenas e quilombolas começam a ser vacinados nesta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

A previsão é de que sejam vacinadas 1,5 mil pessoas desses grupos até sexta-feira Foto: Thiago Gomes/Agência Pará

A prefeitura de Porto Alegre começa, nesta segunda-feira (25), a vacinação contra o coronavírus de indígenas e quilombolas.

A imunização será realizada nas aldeias e quilombos a partir de um plano de vacinação que respeita as especificidades dessas populações, conforme a prefeitura. A previsão é de que sejam vacinadas 1,5 mil pessoas desses grupos até sexta-feira (29).

A agente de saúde Carla Ribeiro foi a primeira indígena do Rio Grande do Sul a receber a vacina. Ela é vinculada à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e atua na unidade de saúde indígena de Porto Alegre. Carla pertence à etnia caingangue.

