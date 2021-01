O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, 67 anos, informou que está infectado pela Covid-19. Ele disse que apresenta sintomas leves da doença.

“Lamento informar que estou infectado com Covid-19. Os sintomas são leves, mas já estou sob tratamento médico”, relatou Obrador em uma breve mensagem em suas redes sociais no domingo (24).

Obrador manteve a maior parte de suas atividades durante a pandemia. Nos últimos dias, o político de esquerda realizou três atividades públicas, a última delas na manhã de sexta-feira (22), no Estado de San Luis Potosí, no Norte do país.

Obrador sofre de hipertensão. Em 2013, ele foi hospitalizado com problemas cardíacos. O presidente não costuma usar máscara em lugares públicos.