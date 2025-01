Rio Grande do Sul Indústria de bebidas que teria sonegado R$ 200 milhões em ICMS é alvo de operação no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Durante a ação, que contou com o apoio da Brigada Militar, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão Foto: MP/Divulgação Durante a ação, que contou com o apoio da Brigada Militar, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Uma indústria de bebidas que teria sonegado R$ 200 milhões em ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) foi alvo de uma operação do Cira/RS (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado do Rio Grande do Sul) nesta quinta-feira (23).

Durante a ação, que contou com o apoio da Brigada Militar, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Torres e Santa Maria. A Justiça determinou o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados em montante superior a R$ 200 milhões. Não houve prisões.

A operação foi desencadeada a partir de Procedimento Investigatório Criminal instaurado pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre – Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária, após o encaminhamento pela Receita Estadual de relatório apontando a existência de diversas empresas com indícios de atuação coordenada e de confusão patrimonial.

Na ocasião, apurou-se que havia a utilização de laranjas e também gestão do fluxo financeiro em contas de terceiros. A dívida tributária do grupo alvo da operação desta quinta é uma das cinco maiores do Rio Grande do Sul. O nome da indústria não foi divulgado.

O Cira/RS é composto pelo Ministério Público, Receita Estadual e PGE (Procuradoria- Geral do Estado).

