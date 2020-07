Rio Grande do Sul Infectado pelo coronavírus, prefeito de Alvorada é hospitalizado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

José Arno Appolo do Amaral tem 79 anos Foto: Divulgação José Arno Appolo do Amaral tem 79 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após ser diagnosticado com o novo coronavírus, o prefeito de Alvorada, José Arno Appolo do Amaral (MDB), 79 anos, foi internado no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, na noite de quarta-feira (22).

Segundo a prefeitura de Alvorada, Appolo foi hospitalizado depois que a oxigenação do sangue baixo. Ele será submetido a uma bateria de exames.

O prefeito estava em isolamento domiciliar após apresentar sintomas gripais e testar positivo para a Covid-19 na quarta.

São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, informou, na quarta-feira, que o prefeito Ary Vanazzi (PT), 61 anos, está com o novo coronavírus. “Vanazzi está bem, apresenta apenas sintomas leves como coriza, dor de cabeça e tosse, e cumprirá isolamento domiciliar conforme os protocolos de saúde e seguirá trabalhando e coordenando os trabalhos da gestão municipal de casa, com reuniões on-line”, diz nota da prefeitura.

Viamão

O prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias (MDB), o Russinho, morreu na manhã de quarta-feira vítima de coronavírus. Ele estava hospitalizado desde o dia 15 deste mês após testar positivo para a Covid-19.

