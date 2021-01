Inter “Infelizmente as coisas não vinham aconteciam como eu queria”, desabafa Victor Cuesta em entrevista coletiva

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Na tarde desta sexta-feira (15), o zagueiro do Inter Victor Cuesta concedeu entrevista coletiva. O argentino falou sobre diversos assuntos, mas o que se destacou foi a sinceridade em frisar que viveu uma má fase em 2020: “Sempre trabalhei forte, infelizmente as coisas não vinham acontendo como eu queria (…) estou trabalhando mais forte ainda e acho que agora engatei uma sequência de bons jogos e o importante é mantê-la.”

Além de falar de si, Cuesta também falou sobre a lesão de Rodrigo Moledo e destacou que o companheiro de defesa está muito triste com a situação, mas disse que todo o grupo de jogadores está apoiando o atleta. Com a lesão de Moledo, Lucas Ribeiro será o titular, conforme antecipou o técnico Abel Braga, e o zagueiro argentino falou sobre o colega: “Já fizemos dois jogos com Lucas Ribeiro, acho que fizemos grandes jogos, então é continuar, a gente está se conhecendo treino a treino, esperamos fazer uma grande partida contra o Fortaleza.”

O Inter joga no próximo domingo (17), às 20h30, no estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

