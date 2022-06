Mundo Inflação anual da zona do euro em maio é confirmada em recorde de mais de 8%

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

O BCE disse na semana passada que vai aumentar os juros em julho em 0,25% e novamente em setembro. (Foto: Reprodução)

A inflação anual da zona do euro subiu para um recorde de 8,1% no mês passado, em linha com a estimativa preliminar e mais de quatro vezes a meta do Banco Central Europeu, ressaltando seus planos de aumentar as taxas de juros no próximo mês para domar o crescimento dos preços em fuga.

Inicialmente impulsionada pela escassez da oferta pós-pandemia e pelo aumento dos preços da energia após a invasão russa da Ucrânia, a inflação tornou-se agora cada vez mais ampla, afetando tudo, desde alimentos e serviços até bens de uso diário.

O crescimento dos preços nos 19 países que compartilham o euro subiu de 7,4% em abril para 8,1% em maio, em linha com uma estimativa preliminar publicada em 31 de maio, informou nesta sexta-feira a agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat.

Embora a inflação seja agora quatro vezes a meta de 2% do BCE, as autoridades parecem igualmente preocupadas com um rápido aumento dos preços subjacentes, sugerindo que a inflação rápida está agora se enraizando através de efeitos indiretos.

A inflação excluindo os custos de alimentos e energia, um número observado de perto pelo BCE, acelerou de 3,9% para 4,4%, enquanto que uma medida ainda mais restrita que também exclui o álcool e o tabaco subiu de 3,5% para 3,8%.

Enquanto um aumento de 39% nos custos de energia foi o principal motor da inflação, os preços dos alimentos não processados subiram 9% e os preços dos produtos industriais não energéticos avançaram 4,2%. Os custos dos serviços, onde os salários têm um peso importante, subiram 3,5%

Preocupado com este aumento de preços, o BCE disse na semana passada que aumentará os juros em julho em 0,25 ponto percentual e novamente em setembro, quando será necessário um aumento maior se as perspectivas não tiverem melhorado.

Os dois movimentos tirariam a taxa de depósito do banco, atualmente em -0,5%, do território negativo, encerrando uma experiência de oito anos com taxas de juros negativas.

Bolsas

As ações europeias tiveram pouca alteração nesta sexta-feira (17), mas registraram a terceira semana consecutiva de perdas, uma vez que uma série de aumentos de juros pelos principais bancos centrais alimentaram preocupações com uma forte desaceleração econômica.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,09%, a 403,25 pontos, mas encerrou a semana em baixa de 4,6%.

Os mercados de ações mundiais caminhavam para seu maior declínio semanal desde o pânico dos mercados em março de 2020 devido à pandemia, atingidos por crescentes preocupações com uma recessão depois que aumentos de juros nos Estados Unidos e no Reino Unido foram seguidos por um aperto monetário surpresa na Suíça para conter o salto da inflação.

O STOXX 600 já caiu cerca de 17,3% até agora neste ano devido às preocupações com a deterioração das perspectivas econômicas e dos lucros corporativos por conta da alta dos preços e das medidas agressivas de aperto monetário dos bancos centrais.

Em Londres, o índice Financial Times recuou 0,41%, a 7.016,25 pontos. Já em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,67%, a 13.126,26 pontos.

O índice CAC-40, de Paris, perdeu 0,06%, a 5.882,65 pontos. Enquanto o Ftse/Mib, de Milão, teve valorização de 0,29%, a 21.788,87 pontos.

Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,84%, a 8.145,90 pontos, e em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,11%, a 5.881,75 pontos.

