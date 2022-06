Mundo Big Mac é rebatizado de “Bolshoi Burger” e segue à venda na Rússia

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

O McDonald's vendeu a maior parte de seus 850 restaurantes na Rússia para um de seus licenciados locais. (Foto: Divulgação)

O sanduíche Big Mac continua sendo vendido em alguns dos locais onde funcionavam franquias do McDonald’s na Rússia, embora a maior parte dos restaurantes agora estejam com novas marcas e proprietários.

O McDonald’s vendeu a maior parte de seus 850 restaurantes na Rússia para um de seus licenciados locais em maio. Alguns deles reabriram no último domingo (12), oferecendo um novo menu, sem o icônico sanduíche.

Mas outros franqueados mantiveram seus estabelecimentos abertos, vendendo refeições autênticas da rede em restaurantes com a marca McDonald’s praticamente visíveis.

A presença persistente das lanchonetes destaca os desafios que as companhias ocidentais enfrentarão para se desembaraçar completamente do mercado russo por conta das ações de Moscou na Ucrânia.

O nome e o logo do McDonald’s foi coberto com um tecido branco transparente em estações de trem em Moscou e em São Petersburgo, e o hambúrguer Big Mac estava disponível, embora tenha sido rebatizado como Bolshoi Burger ou Big Burger.

A rede de fast food estava no país há mais de 30 anos e foi uma das primeiras janelas que a Rússia, ainda como União Soviética, teve para o mundo ocidental. O primeiro McDonald’s no país foi aberto logo após a queda do Muro de Berlim e foi um símbolo poderoso do alívio das tensões da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que entraria em colapso em 1991.

Reabertura

“O nome muda, mas o amor permanece”: este é o lema com que as antigas unidades do McDonald’s reabriram no último fim de semana na Rússia, agora como marca local, depois que a rede americana deixou o país devido ao conflito na Ucrânia.

Os antigos restaurantes do grupo, que anunciou sua saída do país depois de mais de 30 anos de presença, foram rebatizados de “Vkousno i tochka” (“Delicioso. Ponto Final”, na tradução para o português) por seu novo proprietário russo.

O logotipo amarelo característico foi substituído por duas listras estilizadas de cor laranja, que representam duas batatas fritas, acompanhadas de um ponto vermelho.

O novo proprietário da rede de fast food na Rússia, o empresário Alexander Govor, diz que os mais de 50 mil ex-funcionários do McDonald’s em todo país conservarão seus empregos. Ele também prometeu que o sabor dos produtos não mudará e que trabalhará para melhorar a rede.

“Esperamos que o número de clientes não diminua, e sim que aumente. Ainda mais agora que é uma empresa totalmente russa”, declarou Govor.

“Estou muito orgulhoso de ter recebido a honra de desenvolver esta empresa. Sou ambicioso e planejo não apenas reabrir os 850 restaurantes, como também desenvolver outros novos”, disse.

