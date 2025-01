Economia Inflação brasileira pelo IGP-10 desacelera para 0,53% em janeiro

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

O tomate foi um dos itens com variação positiva de maior destaque no IPC, subindo 10,06%. (Foto: Reprodução)

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-10) registrou alta de 0,53% em janeiro, ritmo mais lento do que em dezembro, quando havia avançado 1,14%, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

Com esse resultado, o índice acumula alta de 0,53% no ano e 6,73% nos últimos 12 meses. Em janeiro de 2024, o IGP-10 havia subido 0,42% no mês, mas apresentava queda acumulada de 3,20% em 12 meses.

“Commodities que pressionaram o IPA no final de 2024 e impulsionaram a inflação ao consumidor começaram a apresentar queda em seus preços. Entre os principais destaques estão soja, bovinos e leite in natura, que figuraram entre as maiores influências negativas no índice ao produtor em janeiro. Em contraste com o comportamento do IPA, o IPC e o INCC mostraram aceleração em relação a dezembro. No IPC, o principal destaque foi o reajuste das mensalidades escolares, enquanto no INCC, a aceleração foi puxada pelo aumento nos custos da mão de obra”, diz André Braz, coordenador dos índices de preços do FGV Ibre e responsável pelo indicador, em comentário no relatório.

Com peso de 60%, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) desacelerou para 0,57%, registrando recuo expressivo, quando comparado a taxa de 1,54% observada em dezembro. Analisando os diferentes estágios de processamento, percebe-se que o grupo de Bens Finais retrocedeu para 0,81% em janeiro, após registrar alta de 1,29% em dezembro.

Seguindo esse comportamento, o índice correspondente a Bens Finais “ex”, que exclui os subgrupos de alimentos in natura e combustíveis para consumo, passou de 1,73% em dezembro para 0,65% em janeiro. A taxa do grupo Bens Intermediários subiu 1,00% em janeiro, superior à do mês anterior, quando registrou taxa de 0,57%.

O índice de Bens Intermediários “ex” (excluindo o subgrupo de combustíveis e lubrificantes para a produção) subiu 0,80% em janeiro, alta superior a apurada em dezembro, que foi de 0,66%. O estágio das Matérias-Primas Brutas arrefeceu para 0,15% em janeiro, após subir 2,81% em dezembro.

Tomate e café

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que responde por 30% do índice geral, acelerou, registrando alta de 0,26% no mês, depois de cair 0,02% em dezembro.

No IPC, houve acréscimo em seis das oito classes que compõem o índice: Habitação (-1,57% para -1,08%), Alimentação (1,12% para 1,41%), Vestuário (-0,26% para 1,02%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,11% para 0,47%), Transportes (0,23% para 0,37%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,09% para -0,06%).

O café em pó e o tomate foram os itens com a variação positiva de maior destaque no IPC, subindo 6,39% e 10,06%, respectivamente, em janeiro, ante ganho de 1,96% e queda de 3,39% no mês anterior.

Em contrapartida, os grupos Despesas Diversas (1,02% para 0,32%) e Comunicação (0,06% para 0,05%) exibiram recuo em suas taxas de variação.

Por fim, com os 10% restantes do IGP-10, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou alta de 0,74%, valor superior à taxa de 0,42% observada em dezembro.

Analisando os três grupos constituintes do INCC, observa-se aceleração nas suas respectivas taxas de variação na transição de dezembro para janeiro: o grupo Materiais e Equipamentos passou de 0,46% para 0,64%; o grupo Serviços variou de -0,24% para -0,03%; e o grupo Mão de Obra subiu de 0,48% para 0,98%.

Para o cálculo do IGP-10 e de seus componentes, são comparados os preços coletados do dia 11 do mês anterior ao dia 10 do atual (o de referência) com os do ciclo de 30 dias imediatamente anterior.

2025-01-17