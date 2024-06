Economia Inflação do aluguel desacelera para 0,81% neste mês no Brasil

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

O IGP-M é utilizado para reajustar os contratos de aluguel O IGP-M é utilizado para reajustar os contratos de aluguel. (Foto: Divulgação)

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), considerado a inflação do aluguel, registrou variação de 0,81% em junho, demonstrando uma desaceleração em relação ao mês anterior, quando apresentou taxa de 0,89%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 1,10% no ano e de 2,45% nos últimos 12 meses.

Em junho de 2023, o índice havia registrado taxa de -1,93% e acumulava queda de 6,86% nos 12 meses anteriores. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (27) pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Em junho, o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), componente do IGP-M, subiu 0,89%, uma aceleração de menor intensidade em relação ao comportamento observado em maio, quando registrou alta de 1,06%. Analisando os diferentes estágios de processamento, percebe-se que o grupo de bens finais subiu 1,08% em junho, uma notável aceleração em relação à taxa de 0,06% registrada no mês anterior. Esse acréscimo foi impulsionado principalmente pelo subgrupo de alimentos in natura, cuja taxa passou de -3,67% para 3% no mesmo intervalo.

Em junho, o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que também compõe o IGP-M, registrou variação de 0,46%, avançando em relação à taxa de 0,44% observada em maio. Entre as suas oito classes de despesa, quatro registraram aceleração em suas taxas de variação. O maior impacto veio do grupo alimentação, cuja taxa de variação passou de 0,51% para 0,96%, com destaque para o subitem leite tipo longa vida, que passou de 1,60% na medição anterior para 8,86% na atual.

Já o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) registrou alta de 0,93% neste mês, um valor superior à taxa de 0,59% observada em maio.

