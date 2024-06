Rio Grande do Sul Quatro pessoas morrem em acidente na BR-293, em Candiota

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Dois veículos colidiram frontalmente, segundo a PRF Foto: PRF/Divulgação Dois veículos colidiram frontalmente, segundo a PRF. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos no quilômetro 139 da BR-293, em Candiota, na manhã desta quinta-feira (27).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Troller, com placas de Bagé, e um Gol, emplacado em Hulha Negra, colidiram frontalmente por volta das 7h.

As vítimas fatais são três homens e uma mulher que estavam no Gol. As causas do acidente serão investigadas.

2024-06-27