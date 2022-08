Mundo Inflação dos Estados Unidos desacelera para 8,5% em 12 meses

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Na comparação anual, a inflação dos EUA subiu 8,5% em julho, desacelerando em relação ao ganho de 9,1% de junho. (Foto: Reprodução)

A inflação dos Estados Unidos ficou estável em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nessa quarta-feira (10), pelo Departamento do Trabalho. O resultado do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) veio abaixo da mediana de analistas, que apontava alta de 0,2% no mês passado.

Na comparação anual, a inflação dos EUA subiu 8,5% em julho, desacelerando em relação ao ganho de 9,1% de junho e vindo também abaixo das expectativas, de alta de 8,7%.

Já o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, teve alta anual de 5,9% em julho, repetindo a variação de junho e igualmente aquém da projeção de analistas, de aumento de 6,1%.

Para o canadense CIBC Economics, os novos dados chancelam uma alta de 50 pontos-base no encontro de setembro do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O mercado também se inclinou nessa direção. Levantamento do CME Group indica que as chances de o Fed desacelerar o processo de aperto monetário nos EUA e elevar os juros a 50 pontos-base em setembro cresceram a 64,5% após o CPI de julho. Antes do indicador, a possibilidade era de 32,5%. Por sua vez, as chances de uma terceira elevação de 75 pontos-base foram a 35,5%, de 67,5% anteriormente.

Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou os números do índice de preços ao consumidor.

No início de evento para assinar legislação voltada a apoiar a saúde de veteranos no país, o líder considerou que a economia está “no caminho certo”, mas também lembrou que continua a haver desafios importantes no quadro global.

Biden começou sua fala exaltando a “inflação de zero por cento”, com estabilidade no CPI de julho ante junho. Ele disse que as pessoas ainda estão sentindo o quadro na inflação, mas notou que o núcleo do CPI foi o mais baixo em “vários meses”.

O presidente norte-americano ainda recordou do relatório mensal de empregos (payroll) publicado na semana passada, com número de criação de vagas acima do esperado.

A combinação dos dois dados é “o tipo de economia que temos construído”.

Ele disse que há “desafios globais”, como a guerra na Ucrânia, problemas em cadeias de produção e shutdowns na Ásia para conter a covid.

Além disso, voltou a pedir ao Congresso que aprove um pacote do governo para ajudar a conter a inflação, com medidas como cortes em preços de remédios com receita e seguros-saúde e no setor de energia.

Biden considerou que o trabalho para conter a inflação está “longe de concluído, mas estamos indo na direção certa”, com sinais de que os preços começam a moderar.

Ele disse que houve “algumas boas notícias econômicas hoje” e previu que haverá outras mais adiante.

