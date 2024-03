Mundo Inflação nos Estados Unidos sobe para 3,2% em fevereiro

12 de março de 2024

Índice acelerou pelo 3º mês consecutivo puxado pela forte alta nos preços da gasolina.

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos voltaram a subir em fevereiro, um sinal de que a inflação continua a ser um desafio persistente para o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e para a campanha de reeleição do presidente Joe Biden, que contam com uma gradual desaceleração da pressão dos preços este ano.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,4% ao mês em fevereiro, de uma alta mensal de 0,3% em janeiro, informou nesta terça-feira (12) o Departamento do Trabalho americano. Em termos anuais, os preços subiram 3,2% no mês passado, acima da taxa de 3,1% de janeiro.

Excluindo os preços voláteis dos alimentos e da energia, o chamado núcleo da inflação também subiu 0,4% no mês pelo segundo mês seguido, mantendo-se bem acima da meta de inflação de 2% da Fed. A medida núcleo é observada de perto porque fornece uma leitura melhor da tendência inflacionária.

“Foi uma decepção, mas não um desastre”, disse Eric Winograd, economista da gestora de ativos AB. “Os detalhes são mais encorajadores do que o número geral da inflação, que foi impulsionado por algumas categorias voláteis — que não tendem a se repetir.”

Entre esses itens voláteis estão os preços do gás, que subiram 3,8% no mês, mas ainda estão abaixo do nível do ano passado. As tarifas aéreas subiram 3,6% após dois meses de aumentos muito menores. Os preços do vestuário subiram 0,6% após três meses de quedas, mas permanecem estáveis no ano.

Apesar da alta de fevereiro, a maioria dos economistas espera que a inflação continue a cair lentamente este ano. Ao mesmo tempo, os novos dados poderão reforçar a abordagem cautelosa do Fed em relação aos cortes no juro.

A percepção dos eleitores sobre a inflação ocupará um lugar central nas eleições presidenciais deste ano. Apesar de um mercado de trabalho saudável e de ações em alta recorde, as pesquisas mostram que muitos americanos culpam Biden pela alta dos preços que começou em 2021. Embora as pressões inflacionárias tenham diminuído significativamente, os preços médios permanecem muito acima de onde estavam há três anos.

No geral, a inflação nos EUA caiu de um pico de 9,1% em junho de 2022, mas nos últimos meses passou a cair mais lentamente em relação a meados de 2023. Um fator que poderá manter a inflação elevada é o vigor da economia americana, que contrariou as expectativas da maioria dos economistas de uma recessão no ano passado. As contratações e o crescimento se mantiveram saudáveis, resultando em uma expansão da economia de 2,5% no ano passado. Segundo projeções do Fed de Atlanta, a economia poderá crescer aproximadamente ao mesmo ritmo neste primeiro trimestre.

Apesar da alta dos preços, as ações subiram em Nova York. O índice S&P 500 avançou 1,12%, com os investidores ainda apostando num corte no juro pelo Fed.

