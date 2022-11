Mundo Inflação nos Estados Unidos tumultuou mercados globais na quinta-feira

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Economistas americanos esperam que a inflação ao consumidor dos EUA em outubro tenha subido 0,6% sobre setembro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os mercados globais oscilaram entre perdas e ganhos nesta quinta-feira (10), com investidores aguardando dados de inflação nos EUA (CPI, na sigla em inglês), bem como números no Brasil (IPCA).

Economistas consultados pelo Dow Jones esperam que a inflação ao consumidor dos EUA em outubro tenha subido 0,6% sobre o mês de setembro, a uma taxa anual de 7,9%.

O tamanho da inflação nos EUA é fundamental para entender o ritmo de juros empregado pelo Federal Reserve, que se reúne novamente em meados de dezembro.

De acordo com o CME Group, os Fed Funds indicam 56,8% de chance de alta de 0,50 ponto percentual na taxa de juros dos EUA em dezembro.

Giro

Os índices futuros de ações em Nova York tinham ligeira alta nesta manhã, com o Nasdaq subindo 0,3% no pré-market. O Dow Jones e o S&P 500 avançavam em torno de 0,2%.

Já as principais bolsas de valores na Ásia fecharam em queda, com destaque para a derrocada de 1,7% das ações listadas em Hong Kong.

O minério de ferro, importante termômetro para a Vale (VALE3), fechou em queda de 1,53% na bolsa de commodities de Dalian na China, a 674,50 yuans a tonelada métrica.

O petróleo tipo Brent, referência internacional para a Petrobras (PETR4), subia 0,15% a US$ 92,80 por barril.

Aqui no Brasil, o Ibovespa (IBOV), principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda nesta quinta, após a divulgação da inflação brasileira em outubro e com os investidores cautelosos com os rumos das contas públicas no Brasil. Com isso, perdeu o patamar de 110 mil pontos. As ações da Petrobras e dos bancos ajudaram a puxar o índice para baixo.

O Ibovespa caiu 3,35%, aos 109.775 pontos. Essa foi a maior queda diária desde 26 de novembro de 2021, quando recuou 3,39%. Os papéis da Petrobras caíram quase 3%, enquanto Banco do Brasil e Itaú Unibanco recuaram quase 2%.

No dia anterior, a Bolsa fechou em baixa acentuada de 2,22%, aos 113.580 pontos. Com o resultado, o índice acumula queda de 5,40% no mês e alta de 4,73% no ano.

No começo da manhã o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), que representa a inflação oficial do País. Em outubro, o indicador teve avanço de 0,59%, após três meses consecutivos de deflação. O mercado já esperava um alta na inflação brasileira, mas o avanço nos preços foi superior às expectativas de especialistas, que projetavam uma alta média de 0,50%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo