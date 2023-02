Economia Inflação oficial do País fica em 0,53% em janeiro e acumula alta de 5,77% em 12 meses

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

O maior impacto no índice no mês passado veio de alimentação e bebidas, conforme o IBGE Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias O maior impacto no índice no mês passado veio de alimentação e bebidas, conforme o IBGE. (Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias) Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do Brasil, variou 0,53% em janeiro, 0,09 ponto percentual abaixo da taxa registrada em dezembro (0,62%), segundo dados divulgados nesta quinta-feira (09) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 5,77%, abaixo dos 5,79% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2022, a variação havia sido de 0,54%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, apenas vestuário (-0,27%) teve variação negativa em janeiro. O maior impacto no índice no mês passado veio de alimentação e bebidas (0,59%), que contribuiu com 0,13 ponto percentual. Na sequência, aparece o grupo transportes, com impacto de 0,11 ponto percentual e alta de 0,55%.

Já a maior variação partiu de comunicação (2,09%), que acelerou em relação ao resultado de dezembro (0,50%). O resultado de saúde e cuidados pessoais, por sua vez, ficou em 0,16%, abaixo do registrado no mês anterior (1,60%). As demais áreas ficaram entre as taxas de 0,33% de habitação e de 0,76% de despesas pessoais.

No grupo alimentação e bebidas (0,59%), a variação da alimentação no domicílio (0,60%) ficou abaixo da registrada em dezembro (0,71%). Se, por um lado, houve aumento nos preços da batata-inglesa (14,14%), do tomate (3,89%), das frutas (3,69%) e do arroz (3,13%), por outro ocorreu queda em componentes importantes, como a cebola (-22,68%), o frango em pedaços (-1,63%) e as carnes (-0,47%).

Nos transportes (0,55%), os combustíveis tiveram alta de 0,68%, puxados pelo aumento nos preços da gasolina (0,83%) e do etanol (0,72%). Por outro lado, o óleo diesel (-1,40%) e o gás veicular (-0,85%) registraram queda em janeiro.

