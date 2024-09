Notícias Influência de Bolsonaro nas eleições deste ano supera a de Lula em 9 capitais

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Pesquisa mediu o nível de influência nas eleições municipais de 21 capitais. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apresenta uma influência significativa em comparação ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições municipais de 2024. Em nove das vinte e uma capitais pesquisadas, o impacto de Bolsonaro é superior ao de Lula, conforme apontou a primeira rodada de pesquisas da Quaest, realizada após o início oficial das campanhas eleitorais em agosto.

Nas capitais onde Bolsonaro se destaca incluem Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Manaus, Maceió, Porto Velho, Rio Branco e Rio de Janeiro. Por outro lado, Lula tem uma influência maior em Recife, Fortaleza e Salvador. Em outras nove capitais, há um empate técnico entre os dois líderes políticos: Belém, Macapá, Belo Horizonte, Florianópolis, Aracaju, João Pessoa, Vitória, São Paulo e Porto Alegre. No caso específico de Florianópolis, o empate está no limite da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais.

Mapa

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, os dados refletem um padrão semelhante ao das eleições de 2022, quando Bolsonaro também teve uma forte presença em diversas capitais. Embora Lula tenha tido uma vitória significativa em São Paulo capital na eleição presidencial, Bolsonaro conseguiu vencer em muitas outras capitais.

Nas regiões metropolitanas do Nordeste, a situação é mais favorável para Lula. No segundo turno de 2022, Bolsonaro superou Lula nas nove capitais onde hoje sua influência é maior, enquanto Lula tinha prevalecido nas três capitais onde atualmente é mais influente.

A pesquisa da Quaest perguntou aos eleitores se eles votariam em um candidato desconhecido indicado por Lula ou Bolsonaro. Em muitas capitais, quase metade dos eleitores consideraria essa indicação ao decidir seu voto.

Com esses dados, Felipe Nunes aponta que juntos, Lula e Bolsonaro podem influenciar cerca de 50% do eleitorado nas eleições municipais. Entretanto, essa influência não é decisiva para definir a vitória de um candidato, já que outros 50% dos eleitores não votariam em um candidato apenas por sua indicação.

Regiões

A influência de Bolsonaro e Lula varia entre as regiões do Brasil, revelando peculiaridades nas capitais. No Sudeste, Bolsonaro tem maior influência no Rio de Janeiro, enquanto há empate técnico em Belo Horizonte, São Paulo e Vitória. No Sul, ele lidera em Curitiba e Florianópolis, com empate técnico em Porto Alegre. No Centro-Oeste, Bolsonaro domina em Cuiabá e Campo Grande; ainda não há dados de Goiânia.

No Nordeste, Lula lidera em Fortaleza, Salvador e Recife, enquanto Bolsonaro prevalece em Maceió. Há empate técnico em Aracaju e João Pessoa. No Norte, Bolsonaro se destaca em Manaus, Rio Branco, Porto Velho e Boa Vista, com empate técnico em Macapá e Belém. Palmas ainda não tem dados disponíveis.

O que mudou

A pesquisa da Quaest mostra variações na influência de Lula e Bolsonaro em algumas capitais, comparadas aos dados de julho de 2023.

Em Belo Horizonte, a influência de Bolsonaro caiu de 31% para 25%, enquanto a de Lula subiu de 21% para 23%, resultando em empate técnico. Em Campo Grande, a presença de Lula diminuiu de 30% para 19%, enquanto Bolsonaro avançou de 30% para 34%, colocando-o na liderança.

No Rio de Janeiro, Lula registrou queda de 23% para 19%, enquanto Bolsonaro subiu de 26% para 27%. Já em São Paulo, a influência de Lula recuou de 29% para 26%, enquanto Bolsonaro oscilou de 20% para 21%, configurando também um empate técnico.

