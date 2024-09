Notícias Veja como está a briga pela presidência da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Lira quebrou a promessa de que indicaria sucessor em agosto. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

Ao deixar de lado a promessa de anunciar um aliado à sucessão em agosto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reforçou o cenário incerto da disputa. Já os principais postulantes intensificaram as articulações para fortalecer as campanhas. A indefinição ocorre pelo fato de Lira ainda tentar criar consenso em torno de um único nome, que contaria com um grande arco de apoios partidários.

Sem o acordo firmado, o que se viu na última semana foi uma série de encontros para impedir que Elmar Nascimento (União-BA) fosse alçado ao posto de favorito e escolhido pelo presidente da Câmara. Outros dois nomes que despontam como bem colocados na disputa, Antônio Brito (PSD-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP), chegaram a tentar uma fusão das suas candidaturas, mas nenhum deles abriu mão de ser o cabeça da chapa.

Um desses encontros aconteceu na última terça-feira, na casa do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, em Brasília. Por mais de meia hora, Pereira e Brito conversaram a portas fechadas, mas sem chegar a um consenso. De certo, apenas um panorama de que ambos estarão juntos em um eventual segundo turno da disputa, caso Elmar também avance. Em tom de brincadeira, Brito teria dito a Pereira que “o acordo será mantido, a menos que Lira escolha por ele, e não por Elmar Nascimento”.

Apesar do bom humor, a sensação é de que dificilmente Elmar não será o escolhido por Lira para representá-lo na disputa. Entretanto, ele enfrenta resistências para se cacifar como nome único e nunca foi a preferência do Planalto. Amigo íntimo de Lira, Elmar tem dificuldades de conseguir votos de deputados que questionam a sua capacidade de articular pautas e reclamam do difícil acesso ao parlamentar.

Elmar também não teria a simpatia irrestrita da base governista, já que teve histórico de oposição à esquerda. Por outro lado, o deputado do União é visto como alguém capaz de honrar os acordos firmados, até mesmo os herdados de Lira. Na quarta-feira, Elmar esteve em um jantar na casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA), no qual as cúpulas do PDT e do PSDB reafirmaram o apoio à sua candidatura. O PL, de Jair Bolsonaro, também conta com uma cadeira em uma eventual Mesa Diretora da nova configuração da Câmara e está disposto a apoiá-lo. Elmar já fez chegar ao governo a mensagem de que o PT não seria esquecido.

Obstáculo

Já Marcos Pereira conta com outro tipo de resistência. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, o deputado encontra dificuldades de ter o apoio de Lira, apesar dos últimos anos de parceria, quando foi vice-presidente da Câmara o apoiou em suas duas eleições. Ele também carrega a antipatia de Bolsonaro, com quem teve embates nos últimos anos. Pesa a ser favor ter boa relação com Lula e bom trânsito na base governista.

Brito, por sua vez, congrega apoios que vão da base governista do Centrão à esquerda. Apesar de ser visto como “acessível” por parlamentares de várias legendas, ele seria o menos considerado por Lira para ganhar o seu apoio.

Reunião com Lula

Diante da indefinição, Lira chegou a ser questionado por Brito e Pereira sobre o seu apoio. Nas duas ocasiões, teria respondido que “ainda tenta construir um consenso” e não cravou o nome de Elmar. Na quarta, Lira esteve em uma reunião a portas fechadas Lula. O assunto do encontro foi justamente a sua sucessão.

Lira já afirmou que Lula participaria da escolha do sucessor no comando da Casa legislativa, mas “não indicará nem deve vetar um nome”. Dois dias antes de estar com Lira, Lula recebeu líderes partidários no Palácio do Planalto e afirmou “que não se meterá na escolha do sucessor de Lira”, segundo afirmaram parlamentares que estavam no encontro. Entre os presentes estavam três dos cotados para o cargo: Elmar, Brito e Isnaldo Bulhões (MDB), que apesar de ser visto como menos competitivo dos que os demais, ainda diz que se lançará na disputa. Pereira não foi. Procurados, os parlamentares que acenam com candidaturas não responderam.

