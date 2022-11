Futebol Inglaterra empata com os Estados Unidos e perde chance de classificação antecipada

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Apesar do jogo movimentado, no duelo entre os adeptos do "soccer" e os inventores do "football", ninguém ganhou. Foto: Reprodução/Twitter Apesar do jogo movimentado, no duelo entre os adeptos do "soccer" e os inventores do "football", ninguém ganhou. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Pela primeira rodada, parecia que a Inglaterra tinha tudo para ser a primeira seleção a se classificar antecipadamente às oitavas de final da Copa do Mundo. Contudo, ficou no empate sem gols com os Estados Unidos nesta quarta-feira (25), pela segunda rodada do grupo B no Mundial.

O jogo

Como esperado, a Inglaterra começou melhor. Aos 19 minutos do primeiro tempo, no primeiro de uma sequência de ataques perigosos pela direita, Sergiño Dest cruzou e Jordan Pickford saiu bem do gol para segurar a bola na marca do pênalti. O goleiro inglês imediatamente fez gestos para o time correr, se apressar. Enquanto isso, seus dez companheiros de time caminhavam. Ninguém sequer trotava. Harry Kane, o capitão, o dono do time, centroavante que faz tudo, apontava a palma da mão aberta para o chão. Calma.

Até ali a Inglaterra era de fato melhor, parecia no controle das ações. Entretanto, a falta de contundência dos ingleses foi permitindo que os americanos se sentissem cada vez mais à vontade no Al Bayt. O caminho era pela direita, no espaço defendido por Luke Shaw.

Num raro ataque dos EUA pela esquerda, Pulisic acertou a trave num belo chute de fora da área. Só quando conseguiu mover a bola com velocidade, nos últimos momentos do primeiro tempo, a Inglaterra levou algum perigo ao goleiro Matt Turner.

Os EUA voltaram ainda melhores para o segundo turno. Mas, de novo, sem converter o domínio territorial e de posse de bola em gol. Demorou 20 minutos até que a Inglaterra invadisse a área dos EUA – um lançamento para Saka na direita transformado em um cruzamento sem que houvesse ninguém na área para finalizar.

No duelo entre os adeptos do “soccer” e os inventores do “football”, ninguém ganhou.

Última rodada

Mesmo com o empate, o time inglês está com a sua situação mais confortável para avançar de fase. Com quatro pontos, basta um empate na próxima terça-feira (29), contra o País de Gales, praticamente eliminados, para garantir a classificação.

O caso dos Estados Unidos é diferente. Com dois pontos, os americanos terão que vencer o Irã, que tem três, para chegar às oitavas de final. Para os iranianos, o empate basta.

