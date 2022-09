Tênis Ingressos para despedida de Roger Federer são vendidos a 144 mil reais

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Torneio chamado Laver Cup acontece na próxima semana em Londres com as participações de Rafael Nadal e Novak Djokovic. (Foto: Reprodução)

O anúncio da aposentadoria de Roger Federer fez disparar os preços dos ingressos da Laver Cup, a última competição da carreira do suíço. O torneio, que contará com as participações de Rafael Nadal e Novak Djokovic, tem entradas oferecidas por até 24 mil libras (R$ 144 mil na atual cotação) em sites de revendas. O evento acontece na próxima semana na O2 Arena em Londres.

Portais de trocas como o Stubhub estão com grande procura por ingressos para a Laver Cup, que já estava prevista para acontecer mesmo antes do anúncio da aposentadoria de Federer. Os bilhetes mais caros são os dos setores de arquibancada mais próximos da quadra.

Além de Federer, Nadal e Djokovic, participa da Laver Cup o tricampeão de Grand Slam, o britânico Andy Murray, que estará no Time Europa ao lado dos três notáveis. Completam a equipe o grego Stefanos Tsitsipas e o norueguês Casper Ruud.

O time do resto do mundo contará com o canadense Felix Auger-Aliassime, o argentino Diego Schwartzman, o australiano Alex de Minaur e os americanos Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Jack Sock.

Roger Federer não joga um torneio oficial desde julho do ano passado quando, em Wimbledon, Grand Slam que mais venceu na carreira, chegou até as quartas de final, e acabou eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz.

