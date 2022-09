Tênis O mundo do tênis chorou na noite de despedida de Roger Federer

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Tanto o tenista suíço quanto seu rival e amigo Rafael Nadal choraram copiosamente na despedida. (Foto: Reprodução)

O mundo do tênis chorou na noite de sexta-feira na despedida de Roger Federer. Chegou ao fim a carreira do lendário Roger Federer, em partida de duplas na Laver Cup, disputada na O2 Arena, em Londres. O suíço e o espanhol Rafael Nadal perderam para os americanos Jack Sock e Frances Tiafoe por 4/6, 7/6 (7/2) e 11/9.

Cenas incríveis na despedida de Roger Federer das quadras na Laver Cup. Tanto ele quanto Rafael Nadal choraram copiosamente. E no discurso o suíço parou várias vezes e chorou.

“Foi um dia maravilhoso, estou feliz, não estou triste”, disse o suíço, que chorando agradeceu sua esposa por ter o impedido de parar mais cedo quando ele queria anos atrás para voltar.” Em seguida ele completou: “Foi uma jornada perfeita, faria tudo de novo.”

Após a sua última partida, Federer foi abraçar os companheiros, recebeu a família e membros da carreira em quadra e se emocionou muito, chorando principalmente quando foi exibido um vídeo de sua carreira.

Foram 24 anos de uma carreira histórica, com 103 títulos, sendo 1.251 vitórias, 20 canecos de Grand Slams, o recorde em Wimbledon, com oito conquistas e maior número de semanas seguidas no topo do ranking do tênis: 227.

Rafael Nadal, que não conteve as emoções em quadra e copiosamente caiu às lágrimas durante toda a cerimônia, afirmou: “Foi difícil, os primeiros saques foram muito complicados, não consegui fazer bem o movimento, até comecei com dupla-falta. Eu estava tremendo, foi difícil lidar com tudo, no final toda a atmosfera fica super emocional. Para mim foi uma grande honra fazer parte deste momento incrível na história do nosso esporte e, ao mesmo tempo, de muitos anos compartilhando muitas coisas juntos. Roger sair do circuito significa que uma parte de mim está saindo com ele, por todas as vezes que ele esteve do outro lado da rede nos momentos mais importantes da minha vida. Foi emocionante ver a família, todas as pessoas, difícil de descrever”, disse o espanhol.

“Todo o pack foi inesquecível, curtir esse momento em equipe é algo único, torna tudo que acontece ainda mais especial. Então não consigo focar em um momento específico, desde que cheguei ontem na concentração tudo tem sido muito especial. Esta noite foi inesquecível.”

Nadal comentou sobre seu link com Roger Federer: “Foi uma jornada longa e super positiva. Começamos quando cheguei no circuito, quando comecei a ser um jogador melhor e Roger estava sempre lá, para mim ele sempre foi o rival a ser batido. De repente, éramos os maiores rivais, nos respeitamos muito, nossas famílias e equipes, nunca tivemos grandes problemas. À medida que envelhecemos, nossa relação vem melhorando dia a dia, ali entendemos que temos muitas coisas parecidas, embora na quadra tenhamos estilos opostos, foi isso que fez da nossa rivalidade uma das maiores e mais interessantes”.

De rivais a grandes amigos: “Na vida familiar e na vida pessoal, provavelmente não abordamos a vida de maneira muito diferente. É por isso que podemos confiar um no outro, podemos conversar com muita frequência e conversar com liberdade, confiança. Ter alguém como Roger com quem me sinto seguro para conversar sobre qualquer aspecto pessoal é uma coisa tão bonita depois de todas as coisas que compartilhamos juntos e todos os objetivos importantes pelos quais lutamos por tanto tempo. Estou muito orgulhoso de fazer parte de sua carreira de alguma forma, mas ainda mais feliz por encerrar nossa carreira como amigos depois de tudo que compartilhamos em campo como rivais”. As informações são do site Lance.

