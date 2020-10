Dicas de O Sul Ingressos para o Porto Alegre Em Cena disponíveis a partir desta terça-feira

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Vinte produções locais têm destaque na edição deste ano do festival de artes cênicas. Foto: Divulgação/PMPA Vinte produções locais têm destaque na edição deste ano do festival de artes cênicas. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Começa nesta terça-feira (13), a venda de ingressos para a 27ª edição do Porto Alegre Em Cena, que estreia em 21 de outubro. O festival oferece neste ano atrações virtuais e presenciais, nas ruas da Capital, com atividades pagas e gratuitas. Mesmo em espetáculos, performances e debates sem necessidade de pagamento, o número de participantes nos eventos é restrito e, em algumas atrações, se exige marcação antecipada no site do Sympla, a partir das 13h desta terça-feira. A programação se encerra no dia 31 de outubro.

Espetáculos disponíveis para compra:

– Marcha à Ré (R$ 10 Inteira / R$5 Meia-Entrada)

– Juntoseseparados 3 (R$ 10 Inteira / R$ 5 Meia-Entrada)

– Tudo que coube em uma VHS (R$ 10 Inteira / R$ 5 Meia-Entrada)

– As I Collapse (R$ 10 Inteira / R$5 Meia-Entrada)

Canais de vendas:

https://www.instagram.com/sympla

https://www.sympla.com.br

Espetáculos Gratuitos com retirada prévia e ingressos limitados:

– Carcaça, 15º Prêmio Braskem em Cena

– #paraiso_afogado, 15º Prêmio Braskem em Cena

– Projeto Lilith, 15º Prêmio Braskem em Cena

– Mini Ball Coisa de Pretes – Panê no (cis) tema, 15º Prêmio Braskem em Cena

– Hipergaivota, 15º Prêmio Braskem em Cena

– Masterclass: Janaína Leite

– Sete Estrelas do Grande Carro 2015-2020

– Mostra de Resultado: Inquieta Cia – Residência Artística “Forte”

Informações gerais:

Cobrança de taxa de conveniência de R$ 2,50

Formas de pagamento: Visa, MasterCard, American Express, Diners, Hipercard, Elo (crédito à vista) e boleto bancário.

Retirada de ingressos: o cliente receberá os ingressos e instruções para acessá-los pelo e-mail cadastrado na plataforma Sympla. Importante acompanhar e-mail para possíveis atualizações.

Importante: Para espetáculos realizados pela plataforma Zoom, é necessário instalar o aplicativo previamente em seu computador ou smartphone.

Cancelamentos: o cancelamento pode ser realizado até sete dias após a compra, desde que com antecedência mínima de 48h antes do início do espetáculo.

Descontos promocionais (válidos por CPF):

Estudantes, professores e classe artística (um ingresso)***;

Pessoas com deficiência e acompanhante se necessário (um ingresso)***;

Pessoas com mais de 60 anos (um ingresso)***;

Clientes da Panvel (um ingresso)**;

Cliente Itaú (um ingresso)**;

Funcionários da Prefeitura de Porto Alegre (um ingresso)*;

Funcionários da Braskem (um ingresso)*;

Funcionários PMI Foods (um ingresso)**;

ID Jovem (um ingresso)***;

Doadores regulares de sangue (um ingresso)***.

*mediante apresentação do crachá;

**mediante apresentação do cartão;

***mediante documento ou laudo comprobatório.

Importante: as comprovações dos ingressos meia-entrada serão solicitadas por e-mail.

Meia-entrada para estudantes: em conformidade com a lei 14.612 é necessária apresentação de Carteira de Identificação Estudantil, bem como documento de identidade.

Informações pelo e-mail ingressosemcena@gmail.com.

