Após três meses, o Rio Grande do Sul volta a ter bandeira amarela no modelo de Distanciamento Controlado

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Em todo o Estado, foi verificada estabilidade ou melhora na maioria dos indicadores monitorados pelo Distanciamento Controlado Foto: Divulgação

Após três meses, o Rio Grande do Sul volta a ter bandeira amarela no modelo de Distanciamento Controlado. O mapa definitivo da 23ª rodada foi divulgado nesta segunda-feira (12).

A partir desta terça-feira (13) até a próxima segunda (19), as regiões Covid de Bagé, Palmeira das Missões e Pelotas, as únicas a apresentarem risco epidemiológico baixo, poderão adotar os protocolos de bandeira amarela.

A última bandeira amarela no mapa do Distanciamento Controlado havia sido na oitava rodada, entre 30 de junho e 6 de julho. Agora, na 23ª semana do modelo, o Estado apresenta, além das três amarelas, as outras 18 regiões com bandeira laranja (risco epidemiológico médio).

O único pedido de reconsideração encaminhado nesta rodada, do município de Três Arroios, que integra a região de Erechim, para passar de bandeira laranja para amarela, foi indeferido porque o modelo de Distanciamento Controlado não prevê a possibilidade de recursos buscando que uma cidade, isoladamente, alcance uma bandeira de menor risco epidemiológico à classificação atribuída pelo mapa.

Erechim está com bandeira laranja, mas integra as 18 regiões que estão no sistema de cogestão e já adotam protocolos alternativos e menos restritivos às bandeiras definidas pelo Estado. Apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba ainda não aderiram à cogestão.

As regiões em cogestão classificadas em bandeira laranja podem adotar regras de bandeira amarela, desde que enviem os seus protocolos ao governo e obtenham aprovação. No entanto, a cogestão não altera as cores do mapa definitivo.

Em todo o Estado, segundo o governo, foi verificada estabilidade ou melhora na maioria dos indicadores monitorados pelo Distanciamento Controlado, como registros de novas hospitalizações (-29%) e óbitos (-7%). Houve estabilidade no número de internados por síndrome respiratória aguda grave ou por Covid-19 em UTIs e um leve aumento nos internados com Covid-19 em leitos clínicos.

Mesmo contabilizando pacientes internados por outras causas, os números apontam leve queda na quantidade de UTIs ocupadas. A melhora dos indicadores tem sido verificada nas últimas três rodadas.

Regiões

Nesta edição, Santa Maria passou da bandeira vermelha para a laranja. Bagé, Palmeira das Missões e Pelotas saíram da laranja para a amarela. As demais regiões, incluindo Porto Alegre, permaneceram na classificação laranja.

