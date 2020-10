Porto Alegre Mais de 80 escolas municipais de Porto Alegre não têm atividades nesta terça

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Calendários dessas instituições preveem a antecipação das comemorações do Dia do Professor Foto: Anselmo Cunha/PMPA Calendários dessas instituições preveem a antecipação das comemorações do Dia do Professor. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Das 99 escolas da rede municipal de ensino de Porto Alegre, 82 não terão nenhum tipo de atividade nesta terça-feira (13). Os calendários escolares dessas instituições, aprovados pela comunidade e homologados pela Secretaria Municipal de Educação, preveem a antecipação do Dia do Professor – comemorado no dia 15 de outubro – para o dia 13.

Nove escolas de ensino fundamental e oito de educação infantil poderão receber alunos nesta terça. Nas unidades onde há educação infantil, as aulas foram retomadas no dia 5.

Já as instituições que oferecem apenas ensino fundamental devem disponibilizar alimentação e outras atividades não letivas a partir desta semana, segundo a prefeitura.

