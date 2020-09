Porto Alegre Iniciada instalação de luminárias de LED na avenida Nonoai

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

A instalação foi realizada normalmente no sábado mas teve de ser interrompida no domingo devido à chuva. Foto: Divulgação IP Sul/PMPA A instalação foi realizada normalmente no sábado mas teve de ser interrompida no domingo devido à chuva. (Foto: Divulgação IP Sul/PMPA) Foto: Divulgação IP Sul/PMPA

A avenida Nonoai começou a receber as primeiras luminárias de LED, em substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio. Trata-se da quinta via de Porto Alegre a ganhar a nova tecnologia. A instalação foi realizada normalmente no sábado (26), mas teve de ser interrompida neste domingo (27) por causa da chuva.

O serviço é realizado na Zona Sul pelo projeto-piloto da PPP (parceria público-privada) de Iluminação Pública. A concessionária IP Sul também trabalha nas avenidas Cavalhada, Ipiranga, Assis Brasil e Bento Gonçalves.

No total, já foram instaladas 2.027 luminárias de LED em Porto Alegre. Conforme o cronograma, a Vila Planetário será o próximo local a receber o serviço.

A iniciativa vai modernizar 100% do parque de iluminação da capital nos próximos dois anos. Com o novo sistema, haverá uma economia anual para os cofres públicos estimada em cerca de 50%.

